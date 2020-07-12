新冠肺炎｜確診者曾光顧食肆全覽　或4人曾到慈雲山中心翠河餐廳

本港新冠肺炎疫情持續惡化，周六（11日）新增28宗確診個案及33宗初步確診個案。不少確診者在潛伏期曾到過食肆用餐，除了「疫店」坪石彬記粥麵美食再出現兩宗個案，慈雲山中心百匯軒再有一對夫婦食客確診外，，於同一商場的翠河餐廳，亦出現疑兩宗確診個案及一宗初步確診個案。

慈雲山是這次疫情「重災區」，當中慈雲山中心6樓的翠河餐廳，有疑是確診個案及初步確診個案患者在潛伏期光顧。（資料圖片）

▼ 近14日有新冠肺炎患者到過的食肆及場所▼

慈雲山中心有員工及食客確診

慈雲山港泰護中心及附近屋苑都有居民感染新冠肺炎，成為今次疫情的重災區。其中個案第1430的62歲婦人，居於萬年戲院大廈，她是慈雲山中心翠河餐廳的兼職員工，本身亦是家務助理，有兩個客戶，為藍田麗港城及慈愛苑愛聰閣，現時未知確診前的最後上班日期。

個案第1425的85歲長者，他居於慈正邨正康樓，平日多數到慈雲山中心食飯，7月6日曾與同是後來確診的太太到7樓的百匯軒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，他平日常會到6樓的一所茶餐廳進食，惟中心6樓只得一所茶餐廳，即翠河餐廳。另一初步確診、居於慈雲山慈正邨的48歲女子，也是翠河食客。

11/7確診者曾光顧食肆全覽。 （資料來源：衞生防護中心）

百匯軒成長者居民光顧之選

同商場的7樓百匯軒再出現兩宗個案，二人為一對老夫婦，個案1424為82歲婆婆居於慈正邨正康樓，平時到過慈雲山街市，7月6日曾到百匯軒食肆；而其85歲丈夫，即個案1425，亦有同行。他們因病7月6日到診所看診，及後一同確診入住伊利沙伯醫院。

另一個案是來自坪石邨爭鮮迴轉壽司，個案1415的確診個案於6月22日曾到坪石邨爭鮮迴轉壽司用膳，張竹君引述病人所指，當時身旁的食客曾咳嗽，其後患者於7月3日時，有喉嚨痕病徵，最終經檢測後確診。

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貨機機師曾光顧鼎泰豐 全港四店即時停業消毒

此外，張竹君於記者會中曾指出，個案1419的為從美國回來的Fedex貨機機師，昨日（10日）到港並入住尖沙咀喜來登酒店等候檢驗結果，期間曾到鼎泰豐吃午餐，其後發現結果為陽性，但未知為哪一所分店，鼎泰豐發言人表示，現時為了令員工及食客安心，因此將四間分店暫停營業進行大清潔及消毒，最少停業5日。

另外，衞生防護中心亦補充個別早前確診患者的行程，其中第1368宗、40歲女患者在本月5日發病，但她在7日曾光顧土瓜灣大廈的譚仔三哥米線，到9日確診。居於屯門山景邨景美樓的第1402個案、15歲少女，以及第1403個案，8歲女童，則在7月1日光顧屯門市中心「定食 8」。

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