新冠肺炎｜順豐司機確診　新蒲崗店關閉消毒　顧客可選派送智能櫃

本港新冠肺炎疫情嚴峻，一名於新蒲崗工作的順豐速運司機上周五（10日）確診，店鋪已於當日起暫停14天營業，並徹底殺菌消毒。順豐公布會對新蒲崗區門市的快件提供特別安排，派送前徵求客戶意見，可選擇派送到智能櫃、更改派送地點、或由順豐暫時保存，減少近距離接觸。

順豐速運表示，新蒲崗分店已進行徹底殺菌消毒。（順豐速運圖片）

順豐速運在facebook專頁表示，本月10日接獲一名外判司機，確診感染新冠肺炎病毒後，涉事店鋪已暫停營業，即時全面清潔及消毒，並安排有機會與確診員工接觸的員工，到診所接受病毒檢測並停工。順豐指出，早前確診的外判司機正隔離治療，情況穩定，其他員工會安排進一步病毒檢測，於未有檢測結果前獲安排休假。

另可選更改派送地點或暫時保存

順豐又指，外判司機所屬新蒲崗分店自本月10日起暫停14天營業，並已即時安排專業消毒公司徹底殺菌消毒，保障重開後員工及客戶的安全。涉事新蒲崗區分店的快件，派送前會徵求客戶意見，客戶可選擇派送智能櫃、更改派送地點、或暫時保存。

順豐強調，全線員工每天上班前必須量度體溫，工作期間不定時再量度體溫，公司亦確保員工配備足夠防疫物資，工作期間必須全程佩戴防護口罩，及經常使用酒精搓手液。公司所有營業場地、中轉場地、車輛、快件已通過不同批次，安排多次醫療級徹底消毒，確保員工在安全環境內提供服務。