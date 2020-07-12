新冠肺炎｜港大孔繁毅：若屋邨大爆發　應全條屋邨「地毯式」檢測

本港新冠肺炎疫情大爆發，水泉澳邨明泉樓、黃大仙彩輝邨等的屋邨，都有不少人染疫。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（12日）在港台節目《城市論壇》指，若屋邨有大爆發，應「地毯式」為整條屋邨做測試，以找出隱性患者。 至於書展將於本周三（15日）舉行，港大深圳醫院院長盧寵茂認為，東京奧運亦已延期，看不到書展堅持如期舉行的原因，「大家留喺屋企，就係對香港最大貢獻。」

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

病毒量指數較早前病人高

孔繁毅說，病毒出現變異，表層蛋白出現基因改變，有機會令傳染性增高。他又指，政府在父親節後放寬防疫限制，令社區出現爆發，而近日入院的病人中，病毒量指數更較上兩波病人高。

他認為，有需要收緊感染控制措施，包括所有入境人士都應做核酸測試，到港後亦應作家居隔離等。

黃大仙彩輝邨彩華樓累計已有12名居民確診。（陳晶琦攝）

應為屋邨做「地毯式測試」

孔說，若屋邨有大爆發，應做「地毯式」為整條屋邨做測試，以找到隱性患者，讓他們及早隔離及將傳播鏈切斷，而且測試不應只得一次。

港大深圳醫院院長盧寵茂亦指，根據現行措施，市民要自行交樣本樽做檢測，批評相關做法或有延誤，最理想做法是即場取樣做檢測，否則並無意義，猶如「浪費金錢」。他又指，若有關人士染疫，但要自行交瓶，在乘搭交通工具期間，或已有多重傳染。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

盧寵茂：看不到書展堅持如期舉行的原因

對於書展能否如期舉行，盧寵茂認為，東京奧運亦已延期，看不到書展堅持如期舉行的原因。他直言，若最後要限制人數進場，「得小貓三隻入場」，不如大家同心抗疫留在家；至於一同出席活動的醫管局員工陣線主席余慧明同樣認為，書展應延期舉行，直至本地個案減少，才考慮重開。

孔繁毅則認為書展可如期舉行，但要限制入場人數，場內亦必須佩載口罩及不准飲食，進場前亦要先測體溫。醫學會會董、老人科專科醫生佘達明亦指，若參加者保持社交距離、佩戴好口罩等，便應該不用擔心，但要視乎書展如何操作。

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