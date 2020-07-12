新冠肺炎｜增13宗源頭未明本地個案　張竹君：有啲失控唔似好易停

新冠肺炎疫情反彈，本港出現第三波社區爆發。本港今（12日）新增38宗確診個案，30宗屬本地個案，當中有13宗源頭未明，另有逾20宗初步確診個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，連日來確診者涉及各行各業，於不同地方居住及上班，亦有接觸家人及親友，且每日新增個案愈來愈多，形容情況「有啲失控」，直言疫情「睇而家形勢唔似好易停」。 她再三提醒市民做好防疫措施，以及保持社交距離，包括少出街及少聚會等，又警告指倘市民再鬆懈 ，疫情有機會大爆發，確診個案屆時將幾何式上升。

張竹君形容，每日新增個案愈來愈多，疫情「有啲失控」。（黃舒慧攝）

今日新增的38宗確診個案中，8宗屬於輸入個案，17宗與較早前個案相關，包括彬記粥麵、新發茶餐廳及德望學校等。不過，餘下的13宗源頭未明（見下表），另有逾20宗初步確診，包括上環聚點坊點心專門店老闆及點心師傅、於尖沙咀寶御酒店任職，負責房務的女經理，以及任教於於石門京瑞廣場智優教育中心的補習老師等。

《香港01》記者到訪寶御酒店視察，酒店下午6時半仍如常營業，未見有住客離開，亦沒有衞生署的職員到場。接待處職員表示，今日已收到公司通知有同事確診武漢肺炎，但不清楚住客和職員的相關安排，指有待公司高層相討和決定，其後將統一於新聞稿消息發布。

寶御酒店有員工初步確診，《香港01》記者到場視察，晚上6時半仍如常營業，亦未見有住客離開。（歐陽德浩攝）

13宗源頭未明個案



#1454：48歲男，家住荔景邨樂景樓，唯一經常坐的士，不記得詳細情況

#1442：48歲男，獨居屯門寶田邨，甚少活動，7月1日曾於深夜獨自前往過尖沙咀酒吧

#1435：70歲女，家住南昌邨昌賢樓，無特別行蹤

#1436：27歲男，家住葵聯邨聯月樓，行蹤未找到與其他個案的特別關連

#1439：64歲女，家住康華苑宏康閣，平日多外出買餸

#1440：58歲男，家住慈雲山慈愛苑，干諾道西上班，曾與同事在上水飲茶

#1450 #1458：夫婦， 89歲男及73歲女，家住牛池灣彩華樓，收集樣本瓶發現個案

#1463 ：家住順安邨安頌樓，父親節有聚會，但未發現明顯高危因素

#1444：48歲女，家住慈雲山慈正邨，曾與初步確診個案於翠河餐廳進食，多前往黃大仙中心買餸

#1445：入境處職員，深圳灣返工

#1467 #1468 ：夫婦，家住彩虹邨翠瓊樓，多數在牛池灣街市買送，有時在附近飲茶

上環聚點坊點心專門店老闆及點心師傅初步確診，食店現已拉閘未有營業，並貼有標示表明「內部維修工程」，需休息兩天。（黃舒慧攝）

被問到疫情是否已達失控地步，張竹君指，暫未知疫情會持續爆發多久，「當然希望可以好快停，但睇而家形勢唔似好易停。」她解釋，確診者涉及各行各業，亦於不同地方居住及上班，並有接觸家人及親友，確診者亦涉及食肆，「好有機會繼續傳播。」

市民再鬆懈 疫情幾何上升

她同時明言，倘市民「緊慎而行」，少出街少聚會，盡量留家減少與他人接觸，或可拖慢病毒擴展速度，甚至有機會「叫停」疫情，「但要全民合作。」她再三提醒，倘市民如早前般鬆懈 ，疫情有機會大爆發，「確診個案將幾何式上升」。

水泉澳邨及慈正邨先後爆疫，當局是否有封邨需要？張竹君則表示，不知道封邨在港的可行性，需再作研究，她又指，現時已不單是一兩個屋邨爆發疫情，本港多個地方亦見個案，「只係封邨有無用我都有懷疑，而家每日愈來愈多（個案），真係有啲失控情況。」

多名確診者居於慈正邨，再有住戶初步確診。（張浩維攝）

▼第三波爆發 限聚令收緊▼