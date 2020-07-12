新冠肺炎｜補習師生中招　張竹君：補習高危、家長應考慮放吓暑假

本港迎來新型冠狀病毒肺炎的第三波疫情，今日（12日）新增38宗確診個案，當中30宗是本地感染個案，另有廿多宗初步確診個案。其中一名確診患者是7歲男童，曾到北角雋妍教育中心補習，該中心的老闆兼導師日前確診；另外於沙田石門的智優教育中心則有一名導師初步確診。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，部分補習中心房間面積較小，導師向學生解釋課題時，雖戴上口罩，但仍有較密切接觸，屬高危情況，建議家長應考慮需否「停一停、放吓暑假」。

張竹君指補習或涉高危情況，建議家長應考慮放暑假。（黃舒慧攝）

衞生防護中心公布，今日新增的本地感染個案患者當中，包括一名7歲男童，為第1447宗個案，他曾到北角城市花園的雋妍教育中心補習。該補習社的老闆兼導師是早前確診的第1390宗個案。傳染病處主任張竹君稱，將追蹤其他十數名學生，並送往檢疫中心。

至於另一宗涉補習中心的個案，屬另一間補習社「智優教育中心」的導師。該補習社位於石門京瑞廣場第二期。張竹君指，由於涉事導師目前仍是初步確診個案，導師的同事及學生均需再作追蹤。

補習房面積細 解釋課題時有密切接觸屬高危

接連有補習社相關感染個案，張竹君認為，補習社或屬高危，她曾經見過一些補習社的房間較小，大家需「迫埋一齊」。即使導師及學生均有戴口罩，在講解課題時，仍會有較密切接觸。她認為，家長應考慮是否有需要「停一停、放吓暑假」。

張竹君又稱，當局會再追蹤曾到涉事補習社補習的學童，較緊密接觸的人需送往檢疫中心，其他人士需接受病毒檢測。

（Wiselad Education 智優教育Facebook專頁截圖）

智優教育中心兩日前有一學生的家人確診

智優教育今日在社交網站專頁宣布，一名導師今日初步確診，該導師最後一日上班是7月9日。中心表示，早前因應有社區爆發，已於7月9日起暫停學前班一星期，至7月10日有一名學童的家人確診，該中心的職員全部需接受病毒檢測，其他課堂亦全部停課一周。因應最新有導師確診，中心將延長停課多一星期。

智優教育又稱，已於昨日（11日）安排全面消毒，而除了染疫導師外，其他導師及工作人員均暫未確診。記者今日曾到石門智優教育視察，中心已於門外貼出停課通知，指因應第三波疫情，於上周五（10日）起停課一星期。惟告示內未有提及補習老師確診事宜。

至於補習社所在的京瑞廣場二期廣場內，晚上7時許，一間親子遊戲室照常營業，營業時間顯示該遊戲室營業至晚上9時。據記者觀察，遊戲室內沒有家長或小朋友光顧玩耍。

▼本地個案患者住所及行蹤▼