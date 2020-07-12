新冠肺炎｜林鄭：向水泉澳邨每戶派50個口罩　未來擴至其他公屋

新冠肺炎疫情近日再度惡化，特首林鄭月娥因應水泉澳邨爆發疫情，決定向邨內所有住戶派發每戶50個口罩和搓手液等防疫物資，今日（12日）中午已放進每一住戶的信箱，未來亦會向其他多宗確診個案的公共屋邨派防疫物資。 林鄭指，她昨日（11日）主持防疫專家顧問團會議，與4名專家一同審視最新情況，認為疫情反覆難以避免，所以政府繼續採取「張弛有度」策略，要提高市民防疫意識，同時加強病毒檢測和監察醫院及檢疫設施的能力。

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因應水泉澳邨爆發疫情，林鄭月娥在Facebook表示，決定向邨內所有住戶派發每戶50個口罩和搓手液等防疫物資，首批50個口罩及搓手液今日中午已放進每一住戶的信箱中。她表示，同樣的安排將適用於其他出現多宗確診個案的公共屋邨，她已要求民政事務局聯絡各社團和地區組織，再向弱勢社群派發口罩；同時，食物及衞生局局長陳肇始和食環署同事今日視察食店確保社交距離措施時，並向店主送上供員工或顧客使用的口罩。

另外，曾是本港唯一口罩生產線的懲教署，自今年2月起安排在囚人士自願加班和邀請休班及退休懲教人員以義工形式，每日24小時、每星期7日地生產口罩。林鄭指，懲教署過去數月已供應了超過1900萬個口罩，義工們已於5月底功成身退，而在囚人士通宵更和假日加班安排亦已於7月初結束。

沙田水泉澳邨是第三波疫情的重災區。（資料圖片 / 羅君豪攝）

積極研究向市民派發第二個銅芯口罩

林鄭月娥表示，政府在口罩及個人防護用品供應方面的工作，比過去幾個月都更「到位」，現時本港在口罩方面有充裕的儲備，持續的本地生產和供應，港府已與包括安老和殘疾人士院舍員工、政府合約外判工友等人，免費提供每日兩個口罩，又會向全港每個住宅地址派發每戶一包10個一次性的成人口罩，並已向每名市民派發銅芯抗疫口罩，至今已派出超過600萬個，正積極研究向市民派發第二個。

林鄭又指，昨日主持了専家顧問團會議，與梁卓偉、袁國勇、許樹昌和Fukuda教授一同審視最新情況，並提供意見。她指，大家都對疫情反彈表示擔心，但亦指出在有效疫苗成功研發並廣泛應用，或者大衆因感染產生免疫力前，疫情的反覆難以避免，港府將持續採取「張弛有度」策略、提高市民的防疫意識、加強病毒檢測和監察醫院及檢疫設施的能力。