新冠肺炎｜駿洋邨月底停止檢疫用途　料公屋住戶8月底分兩批入伙

被徵作檢疫中心的火炭駿洋邨將於今月底停止運作，食物及衞生局回覆查詢時指，待駿洋邨單位清空及徹底消毒後，將會交還房委會，隨後將進行相關修繕及驗收工作，料最快於8月底可分兩批入伙。 不過，本港近日疫情反彈，檢疫中心使用情況緊張，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（12日）表示，擔心若個案不斷上升，檢疫中心會不勝負荷，「就算唔還返駿洋邨都未必夠用」。

駿洋邨會分兩批入伙，第四座和第五座預計8月底首批入伙。（資料圖片）

食衞局表示，政府已於6月26日宣布會在7月底停止使用駿洋邨作檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上交還給房委會。

房委會將隨即詳細檢視屋邨的狀況，盡快進行相關的修繕及驗收工作。駿洋邨的5座樓宇共涉及4800多個單位，而個別樓宇及單位需要修繕的情況不一，按現時最佳估計，駿洋邨會分兩批入伙。首批是第4座（即駿時樓）和第5座（即駿湖樓），預計可於8月底開始陸續入伙。

駿洋邨以外，現時運作中的檢疫中心另包括少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營、柴灣鯉魚門公園度假村和西貢戶外康樂中心，合共提供約2000多個單位。



至於政府在竹篙灣的政府土地，預計額外800個檢疫單位可於7月底投入使用。屆時撇除駿洋邨的檢疫單位後，全港仍有共約1 500個檢疫單位（約3 000個床位）。此外，政府亦正於竹篙灣預留作日後旅遊發展之用地興建檢疫設施，估計可於9月內提供額外700個單位。政府會密切關注最新發展，並因應情況作出相應部署。

