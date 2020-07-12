新冠肺炎｜檢疫中心及病床緊張　張竹君：就算唔還駿洋邨都未必夠

第三波疫情持續爆發，本地今（12日）再新增38宗確診個案，其中30宗為本地個案，過去一周亦增超過100宗本地感染確診個案，大批患者的密切接觸者被送往檢疫中心。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，檢疫中心使用情況緊張，加上陸續出現本地個案及外地輸入個案，擔心若個案不斷上升，檢疫中心會不勝負荷。 另外，隔離病床使用率亦同樣緊張，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，會在可行的情況下，暫緩年度維修保養計劃，以確保一線隔離病床供應，醫院預約服務及非緊急服務都會有所調整。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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本地第三波疫情持續爆發，確診者的密切接觸者近期急劇倍增，政府早前公布將於本月底停用駿洋邨作檢疫中心。但根據衞生防護中心公布的檢疫中心使用情況，除火炭駿洋邨外，另外三間檢疫中心僅餘10個可用單位。



檢疫中心容量緊張 張竹君：就算唔還返駿洋邨都未必夠用



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提及，現時可用檢疫單位約400至500間。她承認，檢疫中心使用情況緊張，可用單位未必足夠，對此感擔憂。加上陸續出現本地個案及外地輸入個案，擔心若個案不斷增加，檢疫中心會不勝負荷，「就算唔還返駿洋邨都未必夠用」。她又提到，若個案持續上升，有機會拖慢密切接觸者送往隔離中心的安排，但現時暫未有出現有關情況。



張竹君強調，要靠全港市民及政府做更多控制措施，市民應盡量減少接觸及避免外出，減低需送入檢疫中心人數，降低檢疫中心使用壓力。



張竹君承認，疫情「有啲失控」。(黃舒慧攝)

確診數目倍增 隔離病房供應緊張



確診個案陸續增加，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，個案增加對隔離病床負荷有壓力，現時扣除數十張正在年度維修的隔離病床，共有1157張一線隔離病床。她表示，會在可行情況下，暫緩年度維修保養計劃，期望有足夠一線隔離病床供應；而二線隔離病床方面，會在未來一星期陸續重新啟用，應對疫情需求。

何婉霞指，醫院預約服務及非緊急服務都會有所調整，減少醫院人流及集中醫護人手抗疫，期望市民體諒；急症室分流檢測站亦會陸續重開，為有需要病人檢測，減低入院隔離設施需求。