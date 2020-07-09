保就業│職工盟斥漏洞百出：有公司設「Standby更」充數

新冠肺炎疫情持續逾半年，本港失業率一路高企。政府早前推出800億元的「保就業」計劃，並在近三周陸續公布領取補貼的僱主名單。 然而，職工盟近來收到47宗投訴，指有僱主領取補貼，但僱員則被裁員、被迫放無薪假、月薪轉日薪等，斥「保就業」計劃漏洞百出；當中包括工會收到有投訴指「縱橫二千」（即G2000）在政府推出「保就業」計劃前曾裁員，亦以「生意淡薄」未有安排兼職員工上班，惟計劃推出後，公司則要求兼職員工不要辭職，甚至特設「Standby更」，不用上班也可獲發100元，被質疑「為了有充足的員工數量申請資助」。《香港01》正就事件查詢。

職工盟近來收到47宗投訴，指有僱主領取補貼，但僱員則被裁員、被迫放無薪假、月薪轉日薪等，斥「保就業」計劃漏洞百出。（袁澍攝）

職工盟指6月以來收到共47宗個案，員工被公司裁員共9宗佔19%，被迫放無薪假13宗佔28%，被迫減薪佔11%，月薪轉日薪有7宗佔15%，開工不足共5宗佔11%，還有8宗反映計劃未能保障工人佔17%。職工盟主席吳敏兒指出，「保就業」計劃豪擲810億元，但是充滿了剝削。

職工盟：前線及基層員工分得「雞碎餅仔」

職工盟統籌幹事王宇來表示，勞福局局長羅致光曾說「保就業」計劃是「只看大數、不看細數」，令到僱主有空間操作，令前線及基層員工只分得「雞碎餅仔」，是只保就業、不保人工，現時不少打工仔女被裁員。

職工盟統籌幹事王宇來指收到郵件投訴，指「縱橫二千」（即G2000）目前招聘了不少「Standby更」，即不用返工也可以獲發100元。（袁澍攝）

王表示，早前收到郵件投訴指「縱橫二千」（即G2000）在政府推出「保就業」計劃前曾裁員，亦以「生意淡薄」不讓兼職員工返工等，惟政府推出計劃後，公司要求兼職員工不要辭職，並特設了「Standby更」，即不用返工也可以獲發100元，個案認為此舉是「為了有充足的員工數量申請資助」。

工會：有長年資職員被迫離職 有領取補貼僱主要求員工集體放無薪假

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞指自己從六月中到現在收到十多宗個案，當中4成以上是長年資的職員。她指，收到有個案月薪4萬多，5月時被公司發信要求其在8月時離職，並名言會再招聘2、3名薪水更低的職員進公司頂替，相信是為領取下一輪的補貼鋪路。

張說，有I.T.前線銷售向工會投訴，指銷售收入十分依靠佣金，惟近月來零售冷淡，因為業績不達標，被迫放了許多無薪假，，現時I.T.已經領取政府4,700萬的補貼。該個案向工會透露，公司3、4月曾裁員，近兩個月則請了不少時薪雜工。

另外，張麗霞指亦收到Nexgen Packaging職員求助，個案指公司領取了600多萬的補貼，承諾受薪人數達280名，惟公司在5月和6月分別要求所有員工放8日和5日無薪假，變相令員工收入減少。

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞指自己從六月中到現在收到十多宗個案，當中4成以上是長年資的職員。（袁澍攝）

吳敏兒認為，上述的做法正體現了「保就業」漏洞百出，現時不少款項已經發放，只能靠打工仔女團結自救，她指，僱員可留意僱主是否在政府公布的「保就業」名單上，其後可對比3月至6月的員工數量。她呼籲員工加入工會，發揮檢察僱主的行為，令資方不能任意妄為。