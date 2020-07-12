【保就業】政府共收99宗涉炒人減薪等舉報　已抽查180間僱主

政府推出保就業計劃，並在過去一個月內陸續發放。政策創新與統籌辦事處轄下的「保就業」計劃秘書處指，截至7月10日共收到99宗舉報，個案主要涉無理減少員工人數、辭退員工，及不適時發放工資或減薪等情況。當局亦與代理人抽查約180間僱主機構。

秘書處指出，於6月22日開始在「保就業」計劃專用網站上載已領取工資補貼的僱主名單、所獲的工資補貼金額，以及承諾受薪僱員人數，讓僱員及公眾監察，至今已上載約8.9萬名僱主相關資料。

自秘書處於6月22日上載已領取工資補貼的僱主名單起，截至7月10日為止，秘書處共收到 99 宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數、辭退員工；不適時發放工資或減薪；疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處正積極跟進個案，在完成調查後會通知舉報人結果。由於秘書處及代理人仍就接獲的舉報進行調查，且舉報人士要求將其身分和投訴內容保密，為免影響相關調查工作，暫時不適宜透露個案或具體詳情。

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秘書處鼓勵僱員及公眾舉報，僱主濫用或違反計劃條件行為。若經調查後發現有僱主向政府、秘書處或政府代理人作出虛假陳述、虛報、隱瞞或提供虛假或誤導文件或資料，獲取計劃下任何補貼，該僱主可能會被刑事檢控。如有需要，秘書處會將個案轉交相關執法部門跟進。若有涉及《僱傭條例》規定或僱傭條件有關勞資糾紛的投訴，秘書處會轉介勞工處跟進。秘書處至今分別向勞工處及海關轉介11宗舉報及1宗投訴個案。