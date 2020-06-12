六四31︱入維園被控煽惑　尹兆堅：赤裸裸的政治檢控

繼支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌，以及《蘋果日報》創辦人黎智英被控於6月4日涉嫌煽惑他人參與未經批准集結後，支聯會副主席鄒幸彤，常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，以及工黨郭永健和社會民主連線陳皓桓今日（12日）亦收到警方電話通知將被法庭發傳票檢控，涉嫌煽惑他人參與未經批准集結。 支聯會常委、民主黨立法會議員尹兆堅形容這是赤裸裸的政治檢控，他批評警方和律政司的做法明顯違反人權公約。尹兆堅透露，警方曾向他們指出，若沒有混亂情況，警方不會主動介入，亦有警員協助進行人流管制，質疑協助市民進入維園的警員是否干犯煽惑罪。

支聯會早前向警方申請六四當晚在維園舉行燭光集會，警方以限聚令和疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書，李卓人、尹兆堅等人當日以數人一組的方式進入維園集會。（資料圖片／周禮希攝）

尹兆堅指當日有警員協助人流管制 質疑是否同樣犯法

尹兆堅指出，支聯會以8人一組自行到維園悼念，無呼籲其他人進入維園。他提到知悉維園圍封後，曾與警方接觸，警方當指，若沒有混亂情況，警方不會主動介入，亦有警員協助進行人流管制，惟如今對支聯會作出檢控，質疑警方請君入甕、背信棄義和彈出彈入，質疑協助市民進入維園的警員是否干犯煽惑罪。

尹兆堅批評，警方在檢控過程非常草率，完全無需約見涉事人和錄口供，「做場戲都唔使做」，直指程序公義盪然無存。

涂謹申斥政治檢控和平集會 指違反《國際人權公約》

涂謹申嚴厲譴責特區政府政治檢控參與和平集會人士，指做法違反《國際人權公約》下所保障和平集會權利，要求立即撤回檢控並作出道歉。涂謹申指出，聯合國人權委員會過去幾十年曾發表無數特別調查員報告，均強調和平集會在全世界都應該得到保障，認為六四當晚每一位進入維園悼念六四的市民都十分和平，故任何干擾當晚和平集會，甚至控告舉辦及參與當晚和平集會的人，都是違反《國際人權公約》。

涂補充，4月18日包括李柱銘和黎智英等十多名民主派人士同樣因參與和平示威被檢控，當時就有兩位聯合國特別調查員發表聲明和報告，認為干擾和平集會權利是違反《國際人權公約》。涂謹申將會去信聯合國人權委員會要求關注這次個案，希望他們繼續關注及調查案件。