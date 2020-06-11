六四31｜李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英　被控煽惑未經批准集會

在剛過去的6月4日即六四事件31周年，支聯會到維園舉行燭光集會。在限聚令下，警方較早時已發出禁止集會通知。 支聯會主席李卓人表示，收到警方通知，將會被控煽惑未經批准集會。連同副主席何俊仁及秘書蔡耀昌，以及《蔡果日報》創辦人黎智英，暫時最少4人被控。

李卓人表示，今日（11日）下午6時收到警方通知，法庭將會寄出傳票，檢控在6月4日維園水池煽惑他人參與未經批准集會。他表示，支聯會已預估警方會秋後算帳，因現在的大環境是警方濫捕、律政司濫控，製造震攝效果，想威嚇香港人不要行使集會權利。支聯會重申，香港市民在《基本法》之下有權集會和遊行，而警方借疫打壓完全是政治目的。

李卓人表示，當晚全世界都看到六四集會和平進行，認為警方想打壓香港人的集會權利。

蔡耀昌則表示，剛收到港島區重案組致電，稱會將就六四集會控告他煽惑他人參與未經批准的集結，並將會就控罪向他發出傳票，未知何時上庭。蔡耀昌又透露，何俊仁亦被控煽惑他人參與未經批准的集結。

此外，黎智英亦同樣被控以煽惑未經批准集會。

蔡耀昌斥律政司決定屬政治檢控，對此非常憤怒，他指支聯會由此至終沒有呼籲市民對維園參與集會，只是希望市民以個人身份遍地開花，反問：「話我哋煽惑？我哋點煽惑呢？」他又指，即使市民有到維園燃點燭光，也只是市民的個人自由，「點睇都唔係煽動」。

李卓人等共15名民主派人士，早前亦被控煽惑、組織及參與未經批准集結案，涉及去年8月18日、8月31日及10月1日集會遊行，今年5月18日提堂。

+ 7 + 6 + 5

31年來首被禁 支聯會堅持入維園悼六四

支聯會早前向警方申請六四當晚在維園舉行燭光集會，警方以限聚令和疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書，是31年來首次被禁集會。其後李卓人表示會如常進入維園，同時會舉辦網上悼念活動，而多個團體亦發起在各區進行小型悼念。

六四當日李卓人等人進入維園集會，同時不少市民均到達維園，以數人一組的方式悼念六四死難者。

事前消息：和平悼念沒有堵路 警方盡量不干涉

事前有消息指，警方當日將會派出2,000警員執法，但認為過去多年的六四集會都是和平進行，當晚如有人到維園悼念，只要是和平進行，沒有堵路等情況，警方盡量不干涉。

而當晚接近8時，記利佐治街站滿人群，警方亦開通記利佐治街的兩條馬路予市民等候進入維園。