保安員涉以主人身份　勒索「狗」網友1500元　辯方指屬一般稱呼

保安員涉嫌在同志網上與一名醫院工作的男子相識後，在網上玩「角色扮演」，二人雖然素未謀面，卻互以「主人」及「賤狗」相稱，並進行情慾對話，在醫院工作的「賤狗」更將其下體照片傳予「主人」，他後來要求與「主人」結束關係時，「主人」卻苛索金錢，又威脅將「賤狗」資料放上網，勒索1500元。保安員被控一項勒索罪，他否認指控，案件今（13日）在區域法院受審，辯方一度質疑，「主人」與「狗」只屬一般稱呼。

被告馬焌穎（23歲），事發時任職保安員，被控於2018年2月25日至27日以恫嚇方式，不當地要求X交出1500元。

相識後玩角色扮演

在醫院工作的29歲男事主X供稱，他在2018年9月透過男同志交友app「Grindr」認識了一男子，二人認識後「玩role play（角色扮演）」，X會稱呼該男子為「主人」，對方會稱呼X為狗，他們也會進行情慾對話，互相傾談性幻想等話題，X曾傳送自己的性器官相予對方，惟他沒在現實見過「主人」，而「主人」也沒傳送過照片予他。

被告馬焌穎在區域法院否認一項勒索罪。(資料圖片)

X求分手時稱可提供金錢補救

X續指，他於前年2月25日向「主人」表示不想再繼續雙方的關係，因他已認識了另一男伴，X透過訊息向「主人」說「其實賤狗」有另一半，惟「主人」卻要脅要將其資料公開，X為平息事件，主動表示可提供金錢作「補救」。

「主人」要求加碼至3千元

X稱，「主人」起初要求2000元，後來加碼至3000元，並繼續要脅會將X的資料公開，又稱知道X的工作地點，會「搵人接收工」，更稱：「唔知你條仔知你叫人主人會點睇。」X續指，「主人」透露已將X傳送給他的錄音在網上公開，X最終按「主人」要求給予他3000元，並稱是自願付錢。

搞電腦要索1500元

X表示，「主人」翌日卻再傳訊息予他，並稱：「賤狗可唔可以俾多1500蚊，主人唔夠錢搞電腦。」X當時要求「主人」收錢後要將二人對話刪除，亦要刪除他在網上發的帖文，且不要再聯絡他，但「主人」未有答應，又稱：「我要你做我隻狗。」再要脅將X的資料放上一個同志網站。X因不想被公開資料及再受滋擾，於是報案。

辯方質疑主人與狗只屬一般稱呼

辯方一度質疑二人間是否屬「情慾」對話，又稱「狗」及「主人」只屬一般稱呼，質疑對話中沒涉及猥褻成分，但X認為互相稱呼「主人」及「狗」明顯涉色情成分，並說：「如果睇SM（性虐待）嘅野，就知狗同主人好common（普遍）。」X又直言在其朋友圈子中，不會有普通朋友互稱對方為「狗」及「主人」。

案件編號：DCCC915/2019