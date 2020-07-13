新冠肺炎｜第三波疫情爆發　多間企業、銀行恢復彈性上班安排

第三波疫情爆發，衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前在記者會上，形容整個香港都「爆發緊」，呼籲市民多在家工作。不過，政府至今未有宣佈公務員在家工作安排，但不少企業、銀行已率先表示，為減少傳播風險，本周起恢復彈性上班安排。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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永明金融上周向員工發信，指疫情再次爆發，港府亦強調需加強防疫措施，為確保員工安全、健康，決定關閉香港辦公室兩周，直至本月27日。在這段期間，全部營運關鍵人員需繼續回辦公室工作，而非營運關鍵人員則可遙距工作。



恒生銀行早前亦宣布，本周起實行彈性上班工作安排，除前線員工和提供必須服務的員工外，所有員工將分組交替在家中工作，一方面繼續提供銀行服務，亦可盡量減低病毒傳播風險。

有企業、銀行稱為減少傳播風險，本周起已恢復彈性上班安排。（資料圖片）

至於在大型地產商方面，新世界發展發言人今日表示，由於疫情關係，本周起重啟實施彈性在家工作安排，予員工輪流返回公司或在家工作。至於與服務市民相關的崗位，則會維持正常服務。集團會繼續密切注視疫情變化，適時實施保障員工及顧客的防疫措施。



華懋集團亦表示，再度實施彈性上班安排，並鼓勵員工盡量留家工作；另外集團表示，總部加設了分隔樓層辦公室，讓必需在辦公室工作的員工分散到不同辦公地點，主管可安排這些同事彈性時間上班，以避開公共交通高峰時段。華懋表示，會繼續密切留意疫情發展，作出適當的安排。



恒基地產早前亦宣佈，重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，由7月10至24日，暫定為期兩周，另一發展商信和，亦有相同安排。

（facebook截圖）

公務員事務局局長聶德權昨日在facebook表示，局方已發出電郵，提醒各政策局、部門續做好預防感染措施，又指因為新冠肺炎不會在短期內消失，政府會在疫情下繼續為市民提供服務。他提到，在過去數月，各部門採取各項防疫措施，包括實施彈性上班時間及輪更制，以減少員工於公共交通工具及辦公室共處的人數等。