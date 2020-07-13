新冠肺炎｜政府花億元　委兩內地公司為本港的士司機等40萬人檢測

本港新型冠狀病毒肺炎失控大爆發，特首林鄭月娥晚上率各相關官員見記者交代新規例。林鄭月娥稱，為加強社區檢測的能力，正與兩間內地私營機構商討協助本港做病毒檢測，預計將為安老院員工、食肆員工、的士司機及物業管理公司人員合共逾40萬人，免費做檢測，目標本周內可以開始。 林鄭相信檢測的成本會較本港的價格約1,200元為低，所有的資源由政府的「防疫抗疫基金」提供，可能要動用過億元。她拒絕披露兩間機構的名稱，僅透露有一間公司在內地及多個國家做檢測，另一間則為澳門做病毒檢測。

林鄭月娥交代最新防疫措施。（李澤彤攝）

據了解，提供病毒檢測服務的兩間機構，分別是華大基因與中國檢驗認證集團，病毒檢測將在香港進行，不涉運送樣本到內地。

華大基因自2010年起在香港成立華大基因香港研發中心有限公司，中檢香港則自1982年在香港註冊，集團旗下國檢（澳門）衛生檢測有限公司，自5月7日承接澳門的新冠病毒核酸檢測服務，截至7月3日完成10萬人次病毒檢測。

本港下月起自行檢測日增至8000次

林鄭月娥交代最新防疫措施時指，與專家開會後認為，現時是適時加強社區檢測的能力，以盡早找出隱性患者，減少傳播，她稱本地的檢測能力已陸續增加，連同香港兒童醫院及兩間大學醫學院加入，料下月可每日達8,000次檢測量，應付疫情需要。

至於上周食衞局所公布將為高風險群組提供病毒檢測，林鄭月娥透露，已成功接觸私營機構安排相關檢測，是兩間內地的機構，預計將為安老院員工、食肆人員、的士司機及物業管理人員合共逾40萬人做檢測。她稱與兩間機構的商討已大致完成，最大的問題是物流方面，如何安排幾十萬人接受測試，抑或可以找一些地方在該處一起做收集樣本的工作，現正詳細與公司安排，期望本周內可以開始程序。

檢測毋須付費 政府支付所有費用

該40萬人的檢測費用全免，林鄭月娥表示，由於這個病毒檢測是為政府了解社區的感染情況，因此免費為上述四類人士提供檢測，所有的資源是由政府的「防疫抗疫基金」提供，「相信是數以億元計，可能我們去做這件事要動用過億元。」

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每個檢測成本將較本港現時約1200港元低

林鄭月娥指出，既然需與病毒共存一段時間，料日後有更多國家要求入境者先做病毒檢測，她認為港府現時先出手，助兩間機構落戶香港，待運作上軌道之後，日後可給予本港很大的信心。

被問到參與的機構誰屬，林鄭月娥未有回答機構名稱，僅透露其中一間機構在香港亦有營運多年，並於全球逾100個國家地區提供病毒檢測，「它是來自深圳，我在此十分感謝深圳市政府特別協助我們，幫助我們安排它來香港做檢測工作。」另一間機構則在澳門提供檢測服務，而量也不少，單是在澳門每日可做超過15,000個測試。

她指兩所公司來到香港，只要其化驗室、人手都預備好，應該能應付我們的需求。她稱希望這次透過增強這些私營機構的檢測能力，可以有效減低日後市民需要自費做檢測的收費，「因為一直為人垢病的是香港收費很貴；但香港收費貴是有其原因的，因為檢測量不多，以及所用的測試劑和人手方面。」她相信檢測的成本會較本港的價格約1,200元為低，但未能如內地般便宜。