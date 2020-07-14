上水梧桐河畔近3萬平方米地　申商店等用途　稱符合過境旅客需要

疫情冰封旅遊業，不過有人計劃於上水石湖新村附近的梧桐河畔，申請改劃土地興建臨時商店等設施迎合跨境旅客需要。 城規會資料所示，有人申請改劃上水石湖新村附近土地作臨時用途，面積近3萬平方米，跨越梧桐河兩岸，計劃改建作臨時商店、服務行業、娛樂場所及燒烤場等設施用途，為期三年。文件指出，去年上半年有相當多數目過境旅客，惟北區並無足夠購物地點，故提出有關申請，又指計劃符合本區及過境旅客的各項需要。

兩個地盤由梧桐河分隔開，擬提供泊車位、商店及服務行業、娛樂場所、燒烤場及公眾停車場，為期三年。（Google衛星圖）

城規會資料顯示，申請涉及的土地位置，佔地合共逾2.9萬平方米，共分兩個地盤，位於梧桐河兩岸。

其中一個地盤鄰近石湖新村，位處新界東北新展區內；對岸的一幅地則主要用作停車場，建議提供共158個停車位，當中私家車車位佔122個，而旅遊巴或巴士泊位則有30個。申請文件指出，期望日後提供商店、娛樂場所、燒烤場及公眾停車場等設施。

現址有燒烤場經營

不過，就地圖及網上資料所示，申請地點內目前有燒烤場正在經營。翻查資料，今次申請臨時用途的選址，過去曾申請作臨時展覽、會議廳、商店及服務行業和食肆，又曾申請存放建築材料，但在早年一律被拒。

稱北區無足夠購物地點

申請文件指出，北區去年人口約32萬人，而同年上半年有相當多數目的過境旅客，惟北區無足夠購物地點，以提供平衡的購物、康樂及休閒設施，故他們提出有關的短期申請，符合本區及過境旅客的各項需要。

記者抽查部份地段，相關土地均由廖氏持有。