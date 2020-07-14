新冠肺炎｜多街市檔販確診　張竹君：難判病毒是否散發　籲少外出

新冠肺炎疫情反彈，再現第三波社區爆發，本港今（14日）新增48宗確診個案，40宗屬本地感染，24宗源頭未明，當中包括北河街街市及慈雲山街市檔販同告染病。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，難以確定病毒有否散發至另一區，因不少曾出沒慈雲山的確診者分佈多區居住，而慈雲山個案較多，可能與當區警覺性提高有關。她又強調，病毒可跟隨人流周圍散播，期望不只慈雲山居民注意，全港市民都要有警覺性，呼籲未來兩周要非常小心，盡量避免外出吃飯，亦要保持雙手清潔。

北河街街市有檔販確診，張竹君指，已有人員於街市進行消毒。（余俊亮攝）

當局今日公佈多宗來源不明的確診個案，均與深水埗及牛池灣有關，當中有居於西貢的男子曾前往北河街街市(第1558宗個案)，亦有北河街街市檔販(第1557宗個案)確診。

另有居於牛池灣彩雲邨長波樓的夫婦先後確診(第1523及第1544宗個案)，亦有常前往牛池灣街市買菜的外傭(第1533宗)染疾。連日來出現多宗確診個案的慈雲山，今日再有一名當區街市菜販感染。

被問到有多宗確診個案曾出沒牛池灣街市，甚至蔓延至北河街街市，疫情發展是否已「高危」？張竹君指，難以確定個案是否散發，但留意到多名患者曾往慈雲山，惟居住地點亦見分散，有居於粉嶺、西貢，「度度都有，好難話邊度。」她又指，「慈雲山的警覺高咗，搵到確診個案 ，自然多咗個案。 」惟病毒跟隨人流周圍去，她說不希望只有當區居民警覺高，全港市民亦要有警覺性，如有不適需盡快求醫，「而家個案散佈在不同地方。」

張竹君又提到，近日確診個案多為長者，住在黃大仙區較多。他們平日會去飲茶、晨運，亦有個別人士「餐餐飲」；另涉及較多餐廳員工及多接觸公眾的服務行業人員，她相信與食客於餐廳內進食時無戴口罩有關，收銀員經常接觸錢幣及紙鈔，亦難時刻清潔雙手。張竹君呼籲市民未來兩周要非常小心，盡量避免外出吃飯，亦要保持雙手清潔。

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