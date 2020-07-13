兩男涉輪姦新婚少婦案　辯方指事主享受過程　難向夫解釋才稱被姦

兩銷售員涉平安夜輪姦新婚少婦案續審，辯方律師今(13日)盤問事主時，道出辯方案情，指事主當晚與兩名被告有作親密行為，事主亦享受並有生理反應，惟其中一名被告未能進入狀態故未成事。律師又指事主事後感罪疚，感難以向丈夫解釋，才聲稱被輪姦。事主否認說法。

兩名被告：王承林和林宇徽(下稱王和林)，現年30歲，均為銷售員。控罪指，王於2018年12月25日，在天水圍天盛苑某單位內兩次強姦X，以及1次企圖強姦X。而林則被控於相同日期和地點，兩次強姦X。X案發時24歲。

辯方律師指事主X有與被告林宇徽(圖)親吻及口交。(資料圖片)

指X有和林親吻及口交

首被告的律師盤問X時，道出辯方版本，指X和兩名被告光顧酒吧後，她建議到另一個地方繼續飲酒，最終到王於天水圍的住所。在住所內，三人飲香檳和玩啤牌。期間，林和X親吻，又互相摸對方。王一度離開去拿取啤酒，折返時看到X替林口交。

王未能進入狀態未成事

律師又指，口交後，X續和王玩遊戲，兩人之後互相摸對方。在X配合下，王脫下她的褲子和內褲，並準備性交，惟王未能進入狀態，最終未能成事。X一一否認，又指王企圖強姦她時，不清楚對方是否因未能進入狀態，才未能成功。

辯方律師指被告王承林(圖)未能進入狀態，最終未有與X性交。(資料圖片)

指事主享受並有生理反應

律師指，林繼而用手指插X的下體，辯方指X很享受，並有生理反應。王隨後入房睡覺，而X坐在王身上。她隔著王的內褲，以她的下體磨擦王的陽具，惟王只著X去睡覺，他亦入睡。事主一概否認。

辯方續指，王曾試圖在X同意下和她性交，但不成功，又指X因難以向丈夫解釋，才聲稱被強姦，她對當晚發生的事感罪疚。X全部否認。

案件編號：HCCC380/2019