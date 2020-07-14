新冠肺炎｜ 天主教香港教區及聖公會因應疫情　宣布暫停公開聚會

新冠肺炎疫情反彈，港府昨收緊相關防疫措施，限聚令回復至最多4人，宗教活動聚集則撤銷豁免。 天主教香港教區及聖公會今(14日)分別宣布，將暫停舉行任何公開彌撒、公開崇拜，以及其他任何形式的團體宗教活動，婚禮及殯葬禮事宜則另行安排。天主教香港教區及聖公會均表明，仍會於指定時期開放聖堂，供個別祈禱。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

天主教香港教區宗座署理湯漢宣布，所有堂區聖堂及轄下小堂，以及其他慣常舉行主日或平日公開彌撒的地點，必須暫停舉行公開彌撒，以及其他任何形式的團體宗教活動。不過婚禮及殯葬禮則除外。

湯漢又指，堂區聖堂及轄下小堂會繼續開放，供教徒私人祈禱或朝拜聖體，堂區聖堂亦可安排每日，或在指定的日期舉行明供聖體，供個別信友參與。在聖堂或小堂個別地祈禱或朝拜聖體，不視為群組聚集，因此人數沒有限制。惟前往祈禱、朝拜聖體與參婚禮或殯葬禮的人士要採取防疫措施，包括與他人保持距離及一直佩戴口罩等。

聖公會亦發出內部通告指，各堂由15日起暫停所有（包括平日、周六和主日）的公開崇拜和團體活動，直至另行通告為止。婚禮及殯葬禮事宜，則由聖堂與當事人及家屬另行安排。

聖公會通告又指，各聖堂可在指定時間開放予有需要者作私人祈禱和默想，亦可在網上直播崇拜或信息分享，並將有關資料在其網站上公布。各堂亦應將直播資料提交教省辦事處，以便在教省網站及《教聲》公布。