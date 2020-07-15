新冠肺炎｜伊院爆疫症　袁國勇：由社區傳入　長者病徵不明應檢測

伊利沙伯醫院首現醫院內爆發疫症群組，累計有三名入住同一病格的長者確診新型冠狀病毒肺炎。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（14日）在醫院視察後稱，首名確診者入院時，疑屬心臟病發及有肺積水，之後才確診，而新冠病毒或令部份長者的病徵不明顯，未必有發燒，故建議醫院管理局日後為病徵不清晰的長者先做病毒檢測。 袁國勇又稱，病房內首名確診患者的兒子，居於慈雲山，相信是病毒由社區傳入醫院，建議日後應同時為有慈雲山接觸史的入院長者，全部都做病毒檢測。

袁國勇建議，醫管局應為入院時病徵不明顯的長者做新冠病毒檢測。（余俊亮攝）

伊利沙伯醫院最新的院內群組新型肺炎個案，涉及三個入住同一病格的92歲、77歲及64歲女病人，最先確診的92歲女病人7月12日入院，曾在普通病房入住，其後確診；77歲病人離院後曾返回樂富老人院，再轉往佛教醫院；64歲病人今日亦確診，她本身患癌症。

長者免疫反應低 染疫未必發燒

袁國勇抵醫院視察情況後表示，最先確診的病人入院時，大家以為她是心臟病發、肺有積水，其後才確診新型肺炎。他指出，部份長者的免疫反應慢，感染新型肺炎後未必會發燒，而會引發舊患，有氣促及咳嗽等，亦有長者會脫下口罩吸氣，留院期間有機會傳染予其他人。

袁續指，現時社區的疫症壓力大，當社區有病人要入院，或有部份帶病毒病人入院而未能察覺。他建議醫管局需為病徵不清晰的入院長者做病毒檢測，以減低醫院內爆發疫症的風險。

若與慈雲山區有接觸者同需檢測

另外，袁國勇提到首名院內確診患者的兒子曾住在爆疫的慈雲山區，病毒或由社區帶入醫院，他建議同時為與慈雲山區有關的病人做病毒檢測。

伊利沙伯醫院首現院內爆發新型肺炎群組個案。（余俊亮攝）

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