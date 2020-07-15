新冠肺炎．7.15｜外判潔工確診　勞資審裁處關閉至另行通知

本港新冠肺炎疫情反彈，本港今日（15日）新增19宗確診，14宗屬本地個案，7宗源頭不明；另有37宗初步確診個案，合共有56宗個案。 個案包括慈雲山翠河餐廳及慈雲山中心食肆職員家屬、北河街街市相關個案家人、曾到教會的教友、入境處、食環署、海關人員等。 政府早前公布，食肆「晚六朝五」不准堂食，只准外賣的措施，由今日起實施7日至本月21日。今晚6時起，市民於餐廳只好買外賣離開。

【23:40】司法機構公布，接獲衞生防護中心通知，一名於勞資審裁處工作的外判清潔工確診。

勞資審裁處（包括登記處）現正進行清潔和消毒，並將於明日（7月16日）起關閉，直至另行通知。原訂明日及直到將另行通知的日子為止，勞資審裁處所有聆訊將會延期，重新排期至法庭另行通知的日期和時間。有關與訟人士應留意法庭進一步通知或司法機構公布。

另外，一名曾到訪屯門裁判法院的法庭使用者，今日亦確診，有關法院大樓已進行清潔和消毒。由於該法庭使用者於法院大樓逗留的時間較短，以及曾到訪的範圍較小，故屯門裁判法院明日如常辦公，明日的案件亦會如期進行聆訊。至於受影響的樓層及其他有關地方經消毒及清潔後將會關閉，直至另行通知。

【22:25】聯合醫院發言人公布，一名89歲確診男病人（第1450宗個案）於今日離世。

病人本身有長期病患，於7月11日因肺炎入院接受治療，病人治療期間病情持續惡化，延至今日晚上離世。該名不治病人居於彩輝邨彩華樓，是衛生防護中心向居民派深喉唾液樣本瓶時，檢測找到，其妻子亦同樣確診，是第1458宗個案。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有10名確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜食肆禁堂食 市民外賣公園開餐 ：肚餓啫 食到踢晒腳

【21:18】慈雲山中心業主領展表示，自上周末起，除了恆常的凊潔及消毒外，已採取了一系列額外的清潔及消毒工作，以保障訪客安全。今早亦安排承辦商消毒公衆空調系統過濾網，並加強空調系統送入鮮風，以保持商場空氣流通。另自‪今晚起，空調系統會連續48小時不停送入鮮風，為全場換氣。

‪領展又指，本周五（7月17日）深夜起，慈雲山中心亦會再次全場霧化消毒。而有確診患者曾到訪的街市及食肆，亦已深層清潔，其中食肆現已暫停營業，而進入街市的所有人士亦必須戴上口罩及先量度體溫。慈雲山中心本周起已額外增聘了清潔員工，場內公共地方主要設施每兩小時以1：49漂白水抹洗消毒。

新冠肺炎｜疫症殺入大專界 港大學生中招 浸大、城大有職員確診

【21:00】據城大內部電郵指，一名電機工程系的技術助理，今日確診感染，校方指會將涉事的課室及辦公室全面消毒。

【20:50】據了解，浸大學術及行政大樓一名職員亦於今日確診，該名員工早於7月13日已被要求強制不用上班隔離，因為其家人早前已確診。

+ 4 + 3 + 2

【20:30】香港大學學生會Facebook專頁公布，一名學生於昨日（14日）確診感染新冠肺炎。學生會指患者於本月月3日到訪智華館、何世光夫人體育中心及學生會大樓店鋪U-Sweet小食皇，於其懷疑確診期間，校方已為智華館及何世光夫人體育中心進行全面清潔及消毒，學生會接獲通知後已立即聯絡相關部門，為學生會大樓安排全面清潔及消毒。

新冠肺炎｜伊院支援職系員工初確診 曾於爆疫病房工作 居慈雲山

【20:16】據了解，房屋署何文田總部一名結構工程部員工，懷疑感染新型肺炎，但未有檢測結果，但已安排消毒。房署發言人指，倘有員工確診，會發聞稿公布詳情。

【20:03】據了解，伊利沙伯醫院一名支援職系女員工初步確診。她報稱住在慈雲山，於有院內爆發疫情的內科病房工作。該病房有兩名病人確診及一名病人初步確診，消息人士強調，首名患者入院至確診，該女員工剛好放假，因此她未必在院內感染到病毒，而她今天有上班。

【19:39】7月15日起為期七天，政府規定食肆晚市（晚六朝五）禁止堂食，記者到旺角等食肆觀察，不少市民購外賣取走。

新冠肺炎｜7名公務員中招 張竹君：政府高層決定是否留家工作

+ 3 + 2

【17:44】劉家獻表示，伊利沙伯醫院內科暫有兩名確診新型肺炎，另有一位64歲癌病人，已檢測呈陽性，CT 值高，會送去衞生署確診，正等報告，暫時是初步確診。

張竹君表示，初步確診的海關人員36歲男子，住荃威花園，在啟德的工業大廈上班。

新冠肺炎｜港泰護老院3日內兩位中招院友病逝 全港累計9人死亡

今日新增56宗確診及初步確診個案，張竹君呼籲，長者避免外出飲茶及買餸。（高仲明攝）

【17:32】劉家獻醫生表示，慈雲山港泰護老中心再多一名院友死亡，是#1350宗個案90歲女患者，疫情至今有9人死亡。死者生前有心臟病、糖尿病，如有新冠肺炎的話，較易有併發症。

【17:10】被問到部份屋邨未有派樽化驗，張竹君表示，近期每日檢測數量已有約一萬，但始終有上限，有優先次序派樣本樽及檢測。「一日50宗，有一半無源頭，涉及的每幢大廈都有千多人，會看邊個做先。」

【17:06】劉家獻醫生表示，會為伊利沙伯醫院的相關高危病人檢測及驗血，確定有否受到感染。

新冠肺炎｜紅磡安老院院友曾與確診者住同一病房 有確診者到教堂

【16:56】張竹君表示，早前樂富護老院院友確診，今日衞生署曾到護老院視察。該名77歲婆婆曾到伊利沙伯院內科病房及佛教醫院，佛教醫院同一病房有一名病人於紅磡寶其利街文化村專業護理安老院 (紅磡)居住，她現已在護老院的單人房隔離。

新冠肺炎｜日檢測量達一萬 張竹君籲長者兩周內勿外出飲茶買餸

【16:52】張竹君表示，#1579宗確診個案曾往教堂，患者曾到長沙灣食肆及慈雲山中心食肆光顧，料於慈雲山感染。

劉家獻表示，瑪嘉烈醫院心臟科病人、威院外判清潔工及伊利沙伯醫院院舍病人確診，多名醫護及病人檢測後呈陰性，另有部份樣本有待出爐。

新冠肺炎｜增14宗本地個案 37宗初步確診 慈雲山群組添多人中招

【16:38】衞生署傳染病處主任張竹君表示，今日增19宗確診，包括14宗本地個案，涉七宗源頭不明；另有37宗初步確診。7宗確診個案與早前個案相關，包括入境處職員、食環署職員等。而初步確診個案，有北河街街市相關個案的丈夫、禮頓山居民、彩虹匯八坊職員同事、慈雲山翠河餐廳員工的75歲奶奶、海關人員等。亦有青衣長發邨居民確診，曾到深水埗及樓上吧唱K。

張竹君又稱，近排多長者確診，呼籲飲茶及買餸要停一停，由子女代勞。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻生表示，現時有315名病人在13醫院，包括7人危殆，

個案編號：595 1315 1338 1346 1401 1428 1450

9人情況嚴重

個案編號：1269 1322 1365 1439 14443 1464 1470 1472 1562

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

【13:42】據了解，今日新增近50宗確診或初步確診個案。

【12:36】「昂坪360」發言人表示，因應最新防疫措施，考慮到乘客及員工健康與安全，昂坪360纜車服務，以及360假期的導賞團，將暫停開放至7月21日。昂坪市集則會照常開放，惟室內景點則繼續暫停開放。

另外，寶蓮禪寺亦宣布，因應新冠病毒疫情出現急劇變化，原訂於8月2日至8日於該寺舉行的觀音誕大悲法會，將謝絕公眾參與。

【09:32】港大微生物學系講座教授袁國勇今日（15日）表示，因社區情況無法控制，故醫院出現小型爆發亦意料之內。他認為入院人士分流方面，應為高危因素入院人士進行檢測，如居住在慈雲山或從老人院入院長者等。

他指最理想是完全停止堂食，若疫情繼續嚴竣，「堂食都好難避免要停埋」。他又強調「每個市民戴好口罩、守衞生、唔堂食，疫情可以控制到」。

新冠肺炎｜袁國勇：應為高危入院檢測 不堂食、戴口罩疫情可控制

【08:00】截至周三（15日）上午8時，全國確診病例85,671宗，累計死亡人數4,649人，疑似病例5宗，治癒病例80,388宗，累計境外輸入1,982宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼