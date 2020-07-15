消委會｜Dior氣墊粉底鎘含量超標4倍　四樣本防腐效能欠佳

氣墊粉底素以透薄的裸妝效果為賣點，設計上亦方便快速上妝補妝，成為不少女士必備化妝品。消費者委員會測試了市面上30款氣墊粉底，發現3款樣本的鎘含量超出德國指引規限，過量攝入或引致腎臟疾病及令骨骼脆弱。鎘屬致癌物質，當中「雪花秀」緻美無瑕氣墊粉底液自然色（粉色）超標最嚴重，鎘含量超出德國指引規限4倍，另「Dior」及「Laneige」的粉底也超標。 另外有多達14款樣本檢出微量鉛，過量攝入有機會影響胎兒發展。有4款樣本亦檢出防腐劑，有機會干擾荷爾蒙分泌；另有4款樣本防腐效能欠佳，在潮濕溫暖的環境下，隨時成為細菌滋生的溫床，涉及「Bobbi Brown」、「Miniso」、「Max Factor」及「Estee Lauder」樣本。

消費者委員會測試了市面上30款氣墊粉底，發現3款樣本的鎘含量超出德國指引規限。（消委會提供）

消委會測試的30款氣墊粉底樣本，聲稱重量由10克至20克。每盒售價由最便宜45元至最貴700元，計算樣本的每克費用由3元至58.3元，相差18倍，十分懸殊。

在測試中有12款樣本總評獲得5分，消委會指其中5款較抵用的樣本分別是「Missha」、「Belif」、「Clio」、「The History of Whoo」及「Tony Moly」，全部聲稱來自韓國。而7款未如理想僅獲2.5分或以下的樣本中，有5款的售價均為300元以上，當中最貴的一款更高達550元。

消費者委員會測試了市面上30款氣墊粉底，發現3款樣本的鎘含量超出德國指引規限。（消委會提供）

Laneige及Dior粉底同樣鎘超標

測試結果顯示6款樣本檢出鎘，當中「雪花秀」緻美無瑕氣墊粉底液自然色（粉色）、「Laneige」BB Cushion Whitening No. 21 Beige及「Dior」Diorsnow Perfect Light Perfect Glow Cushion樣本檢出的鎘含量超出德國指引規限0.1ppm，含量由0.29ppm至0.51ppm，而「Dior」含量最高，超標4倍；其餘3款「Tom Ford」、「Innisfree」及「Etude House」檢出的鎘含量由0.057ppm至0.092ppm，低於德國指引規限。

消委會指，鎘是自然存在於地殼和天然礦物質的金屬元素，也是致癌物質。雖然鎘透過皮膚吸收的機會很低，但塗抺於嘴唇附近的化妝品，可能經口腔攝入，可令鎘積聚於腎臟或致腎臟疾病和令骨骼脆弱。

氣墊粉底素以透薄的裸妝效果為賣點，設計上亦方便快速上妝補妝，成為不少女士必備化妝品。（消委會提供）

「Miniso」及「Max Factor」含防腐劑

另外，14款樣本檢出鉛，濃度由0.32ppm至0.91ppm，低於德國的指引規限2ppm。消委會指，鉛有毒性，對神經系統、血液、肝臟和腎臟皆有影響，亦可經由母體傳至胎兒體內，影響胎兒日後的智力、精神和情緒發展。因此懷孕婦女須慎選化妝品和護膚品。

亦有4款樣本檢出防腐劑「對羥基苯甲酸酯甲酯」（Methylparaben），含量由0.075%至0.14%，當中「Miniso」及「Max Factor」更同時檢出對羥基苯甲酸酯甲酯及對羥基苯甲酸酯丙酯（Propylparaben）。儘管檢出量符合歐洲的相關要求，對羥基苯甲酸酯類化合物類似雌激素，或會干擾人體正常的荷爾蒙分泌，過往曾被指可能與增加患乳癌的風險有關連。

消委會提醒可使用適量的卸妝產品，例如卸妝油、卸妝水清潔粉撲，置於陰涼處風乾。（消委會提供）

Estee Lauder等產品防腐效能不理想

防腐效能測試結果顯示，「Bobbi Brown」、「Miniso」、「Max Factor」及「Estee Lauder」樣本在植入黑麴菌後14天，菌量減少的對數未能符合《歐洲藥典》要求，防腐效能不理想。消委會解釋，黑麴菌屬真菌，落在防腐效能不足的化妝品有機會令產品變質，或引致皮膚過敏或痕癢。對免疫系統有問題、患有肺部疾病、年紀大及抵抗力不佳，或接受癌症治療人士，若經呼吸系統吸入的話，可能會染上黑麴病。

消委會提醒，使用氣墊粉底時，使用前仔細檢查產品，若已過期、變色或出現霉菌，應即時停用；而氣墊粉底對皮膚有附着力，需用上卸妝產品徹底清除，以免化妝品殘餘堵塞毛孔，引致粉刺、暗瘡等問題。

「Dior」的代理商表示該公司對重金屬包括鎘進行嚴格控制，確保產品符合嚴格的質量及法規，保障消費者安全。其產品檢出微量鎘，經該公司研究及安全評估後，仍屬安全。代理商又認為，德國官方機構的鎘指引（0.1mg/kg）是沒有法律約束的限值。

「雪花秀」及「Laneige」的代理商表示該等產品檢出的鎘含量，完全符合韓國、中國、日本、加拿大、東南亞等地區監管部門的安全法規。今次檢測所得的水平，假設產品用上一個月及個人體重60公斤，計算所得鎘的攝入量，仍遠低於世界衞生組織對鎘所訂定的每月容許攝入量。