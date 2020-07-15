消委會｜六成運動衣除臭差　Adidas厚胸墊運動內衣需14小時才乾透

運動時難免汗流浹背，不少市民會選購透氣通爽的運動衣。消委會測試30款運動衣物，發現透水氣、排汗快乾的表現十分參差。測試發現，6成樣本未能有效抑制微生物生長，減低產生「汗臭味」機會。此外，女士運動內衣普遍包含多層布料，透水氣度較低，有三分之一樣本穿著時容易感到悶熱，而胸墊較厚的6款樣本，濕透後需至少8.5小時才能乾透，當中「Adidas」Don't Rest Bra FJ7248更需約14小時。 消委會提醒，選購運動衣時，不應只著眼於價錢或品牌知名度和宣傳推廣，反之其品質和耐用程度更重要。

消委會測試15款男士運動上衣及15款女士運動內衣。（消委會提供）

消委會測試15款男士運動上衣及15款女士運動內衣，售價分別由80元至450元，及129元至480元不等，測試範圍涵蓋舒適度、耐用程度及纖維成分吻合度，並比較男士運動上衣的異味控制表現。

六成運動上衣未有效抑制細菌生長

抗菌測試於15款運動上衣樣本布料上培養2種測試菌種，經過特定時間後，檢測存活菌種的數量。結果顯示，「Columbia」Trinity Trail Graphic Tee及「Under Armour」UA Streker 2.0 Shift Crew表現最好，菌種數量減幅最高，而且樣本於洗濯30次後的抗菌能力都未有減少，抗菌能力高並且持久。

但是六成樣本（則9款），於洗濯前／後均未能有效抑制測試菌種的生長，於該項目只獲1至2分；有3款樣本經洗濯30次過後，其抗菌能力下降。

測試又參考國際標準及以3種模擬人體汗臭味的氣體，包括氨氣、醋酸及異戊酸進行試驗，發現15款運動上衣樣本於減低氨氣濃度的表現最參差，臭氣減少率由13%至75%，當中1款聲稱有異味控制功能的樣本，其消臭能力反而最弱；至於醋酸及／或異戊酸的氣味，則大部分樣本都可減低其濃度達70%以上。

此外，經過30次洗滌及晾乾後，有4款運動上衣的褪色程度較為顯著，包括「Adidas」Aero 3S Tee、「Giordano」G-motion T-恤、「Under Armour」UA Streker 2.0 Shift Crew及「Decathlon」DOMYOS 360°Cardio Training；而經洗濯及／或被模擬汗水浸濕後，「Asics」Lite Show Running T-shirt甚至會染色至其他衣物纖維。

9款運動上衣抗菌表現遜色 「New Balance」 Impact Run SS AMT0123 $349 「Salomon」 Sense Ultra Tee C10729 $450 「Reebok」 RC Activchill Tee FK4319 $329 「Nike」 Rise 365 Running Tee AQ9920-010 $349 「H&M」 Training Slim Fit 653275006 $80 「Giordano」 G-motion T-恤 $190 「Asics」 Lite Show Running T-shirt 2011A643-001 $290 「Patagonia」 Capilene Cool Lightweight Shirt 45760 $390 「Decathlon」 DOMYOS 360° Cardio Training 310006 $129 資料來源：消委會

（消委會提供）

5款運動內衣穿着時易感悶熱

至於女士運動內衣，透水氣度相對較低，介乎525至911g/m2/24hr，「Reebok」 Puremove Move Bra表現最好，當中5款更只有600g/m2/24hr以下，穿着時容易感到悶熱，涉及品牌包括PUMA、Her Own Words、Nike、Adidas及Uniqlo。各樣本由濕透至乾透所需時間介乎153至829分鐘，相差超過4倍，當中以為「CW-X」Move Bra需時最短，「Adidas」Don't Rest Bra需時最長。

當中胸墊較厚的6款樣本，需至少8.5小時才能乾透，需時最長的1款約14小時，運動時未能保持身體乾爽。而當被模擬汗水浸濕及／或經洗濯後，「Nike」Swoosh Bra、「Adidas」Don't Rest Bra及「H&M」Active Medium Support Push Up Effect Sports Bra染色至其他衣物纖維的情況較為明顯。

5款運動內衣穿着時易感悶熱 「PUMA」 4Keeps Bra PM 51891107 $259 「Her Own Words 」Daily Medium Impact Sports Bra 89309XB452 $348 「Nike 」 Swoosh Bra BV3637- 010 $299 「Adidas」 Don't Rest Bra FJ7248 $269 「Uniqlo」 Women Wireless Bra (Active) 414425 $149 資料來源：消委會

6款運動內衣經30次洗滌及晾乾現皺痕或變形

至於耐穿程度，經過30次洗滌及晾乾後，「Reebok」Puremove Move Bra出現輕微褪色及外罩杯有皺痕，「Her Own Words」Daily Medium Impact Sports Bra、「H&M」Active Medium Support Push Up Effect Sports Bra、「Decathlon」KALENJI Running Bra Comfort、「CW-X」Move Bra及「Uniqlo」Women Wireless Bra （Active）則於罩杯內出現皺痕或略有變形，影響外觀。

消委會檢視各樣本底圍及肩帶對前胸、背部及肩膀所造成的壓力。「6IXTY 8IGHT」 BR08067的底圍及肩帶壓力都較大；而「Under Armour」 UA Infinity Mid Sports Bra、「lululemon」Energy Bra Long Line、「Nike」Swoosh Bra及「Adidas」Don't Rest Bra則肩帶或底圍壓力較大。

檢測樣本的實際纖維成分，發現「Reebok」Puremove Bra的標示成分與實際測出的相差5%，未能符合國際標準混紡纖維衣物的標示與實際成分相差不可超過3%的要求；另外「Under Armour」UA Streker 2.0 Shift Crew及「CW-X」Move Bra沒有詳細標示纖維成分，亦未能符合歐洲標準的要求，已將結果交給海關跟進。

消委會表示，價格較高的樣本普遍表現較佳，但個別價格低的樣本亦表現不俗，反映價錢與總評分未必有直接關係，消費者可因應個人較重視的項目去選擇。該會提醒消費者，選購這類運動用品時，不應只著眼於價錢或品牌知名度和宣傳推廣，反之其品質和耐用程度更為重要。