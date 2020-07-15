浸大研究指熱帶氣旋移動減慢　增降雨強度　或重現90年代嚴重水災

踏入風季，不少市民關注何時打風。浸大一項研究發現，登陸中國沿海地區的熱帶氣旋，其平均移動速度在1961年至2017年期間減慢約一成，緩慢移動的熱帶氣旋比快速移動的熱帶氣旋，平均帶來多約兩成區域總雨量，加劇受影響地區的水災威脅。 此外，研究又發現1990年後移動緩慢熱帶氣旋更常見，當中進入本港200公里範圍、又緩慢移動的熱帶氣旋中，超過6成在90年代後出現，故建議制定更全面及綜合的水災風險管理策略。

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浸大地理系助理教授李劍鋒領導的研究團隊，自2018年檢視406個於1961至2017年間在中國沿海地區登陸、並持續超過兩天的熱帶氣旋，研究範圍涵蓋香港所在的珠江三角洲。該研究成果已在學術期刊《美國國家科學院院刊》發表。

研究團隊發現，觀測數據顯示熱帶氣旋的移動速度由1961年的每小時21公里，跌至2017年的每小時18.6公里，期間顯著下降11%；模擬數值亦顯示，熱帶氣旋的移動速度在同一時期下降10%，由每小時21.2公里減至每小時19.1公里。研究又發現，在這57年間，平均區域總降雨量增加8%，其中降雨量最高的十分之一熱帶氣旋，其帶來的區域總降雨量顯著上升18%，由187毫米增至223毫米，反映熱帶氣旋帶來的極端降雨大增。

降雨強度與熱帶氣旋移動速度呈反比

團隊發現，熱帶氣旋的移動速度與區域降雨量成反比。移動速度為每小時15公里或以下的緩慢移動熱帶氣旋，其平均區域降雨量高達99.1毫米；反之，移動速度為每小時25公里或以上的快速移動熱帶氣旋，其平均區域降雨量則為80.5毫米，可見前者較後者的區域降雨量平均高約兩成。

李劍鋒解釋，熱帶氣旋移動速度減慢，有研究指主要受周圍大氣環境影響、夏季大氣環流減弱，或與人為變暖有關。他總結指，熱帶氣旋帶來的區域總降雨量與降雨強度呈正比，但與熱帶氣旋的移動速度呈反比，則熱帶氣旋移動愈慢，經過一個地區的時間愈長，由於有關地區受影響時間較長，區域總雨量便愈高。

（浸大提供）

1990年後移動緩慢熱帶氣旋更常見

1961至2017年影響珠江三角洲的147個熱帶氣旋中，有14個移動緩慢且降雨強度超過每天30毫米，當中10個於1990年後出現，包括3個總降雨量超過200毫米的熱帶氣旋。回看本港，有82個曾進入200公里範圍，當中有22個是緩慢移動的熱帶氣旋，超過6成、則14個於1990年後出現。例如1999年的颱風「約克」和2009年的強烈熱帶風暴「天鵝」，均對受影響地區造成廣泛破壞。

李劍鋒解釋，與大氣環境氣流有關，並引述學者分析引導氣流有減慢情況，導致熱帶氣旋移動速度變慢。中大（深圳）人文社科學院及中大地理與資源管理學系教授陳永勤補充解釋，在全球變暖下，不同緯度間溫差收窄，令大氣環流減弱，亦令水分蒸發增加，隨之增加降雨。

陳永勤表示，今次研究是從氣候角度出發，由於21世紀後全球變暖速度明顯加快，應對方案除了減排，還要適應，當熱帶氣旋減慢，隨之帶來洪水風險，故必須加強防範措施。李劍鋒補充指，為回應持續增加的水災風險，需更全面及綜合的水災風險管理策略，以及彈性的應對方案，以處理更大的潛在水災。