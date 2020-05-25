超強颱風山竹風暴潮恐變十年一遇常態　元朗、北區或成重災區

2018年超強颱風「山竹」帶來遍地塌樹、大廈被吹到搖晃景象仍歷歷在目，相信不少人提及仍心有餘悸。環保團體綠色和平估算，假如全球溫室氣體排放趨勢不變，由於平均海平面升高，到本世紀中，類似山竹引起的風暴潮，可能每十年就會侵襲本港一次。 綠色和平料屆時風暴潮將影響近十萬人，當中本港西北面將成為重災區，元朗及北區受威脅總面積約20平方公里，約六萬人面對風險。團體呼籲政府檢視及加固各區保護設施，如排水渠及海堤等；並須更新興建海港設施指引。

▼受影響地區互動地圖▼

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氣候變化帶來海平面上升等影響，香港亦不能獨善其身，山竹的破壞及帶來的損失恐更頻密出現。根據天文台2010年預測，若溫室氣體排放趨勢不變，約2060年香港平均海平面高度，或較1986至2005年的平均高度升近0.6米。在此升幅下，颱風在維港帶來風暴潮的最高水位可達3.8米，接近山竹襲港時維港最高潮位3.88米紀錄，情況亦由約60至80年一遇，變成更頻繁的十年一遇。

綠色和平資深項目主任楊凱珊指，由於山竹吹襲期間，五個潮汐站中有三個錄得逾四米潮位，因此推斷香港沿海地勢在四米或以下的地方，到本世紀中較容易受十年一遇、類似山竹紀錄的風暴潮影響。

沿海建設面對海水入侵、運作受阻風險

楊引述評估結果表示，到本世紀中類似山竹引起的風暴潮，海水入侵範圍達28平方公里，涉及近十萬人，「好多低窪地區，例如西北面都可能出現海水倒灌」。元朗及北區因鄰近后海灣成重災區，共佔受威脅總面積接近74%，包括濕地公園、竹園村、蠔殼圍及沙頭角中英街一帶。

另外，荃灣區麗城花園至海濱花園一帶、南區鴨脷洲沿海地區及香港仔海濱等，以及中西區堅彌地城新海旁一帶的民居亦料會受風暴潮影響，涉及介乎6,000至1.1萬人。而沿海建設如葵涌貨櫃碼頭、港澳碼頭、中環碼頭等同樣面對海水入侵及運作受阻的風險。

▼本港多個或受風暴潮影響重災區▼

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綠色和平促更新《海港工程手冊》數據

楊凱珊直言，現時土木工程拓展署的《海港工程手冊》，仍假設類似山竹的風暴潮對維港是200年一遇；天文台認為風暴潮帶來3.5米潮位屬30年一遇，但該手冊預計屬50年一遇，「數據係過時，如果跟住個手冊起沿岸設施，或者擋唔到（風浪）」。她又舉例指，興建一座壽命70年的堤壩時，若仍假設山竹是200年一遇，「就會漏咗無諗點預防」，認為應盡快更新數據。

她促請政府全面研究氣候變化的影響，識別高危地區，制定長遠應對策略，提升應對危機的能力。此外，當局亦須更積極發展可再生能源和推動節約能源，減少溫室氣體排放。