政府打擊白牌車　去年143宗罰款僅3宗判監

「網約車」召喚服務平台日趨普遍，惟部分車輛涉違法經營惹爭議，政府近年加強打擊白牌車。運輸及房屋局局長陳帆，回覆立法會議員易志明書面質詢時表示，去年因非法載客取酬，遭判罰款個案為143宗，逾八成罰款額僅3000元或以下；只有3宗個案遭判處監禁。同時有62宗取消駕駛資格，有78宗吊銷車輛牌照及扣押車輛。

運房局表示，過去3年因非法載客取酬而觸犯相關法例，去年判處罰款個案錄得143宗，當中逾八成罰款3000元或以下。（資料圖片）

運房局回覆指，過去3年因非法載客取酬而觸犯相關法例個案中，去年遭判罰款個案為143宗，逾八成罰款3,000元或以下、其餘約兩成則罰款額為3,000至7,000元不等。個案數字相比2018年的148宗減少5宗；但比2017年的27宗，大幅上升約4.3倍。

同期間，因非法載客取酬遭判監個案，去年只錄得3宗，僅及2018年的一半。3宗判囚個案中，有2宗判監少於1個月、1宗判監2至3個月。同時，因非法載客取酬，遭取消駕駛資格個案去年為62宗，較2018年少5宗，其中60宗罰釘牌1年或以上、其餘2宗則罰釘牌半年至1年；另有78宗個案被吊銷車輛牌照及扣押車輛3個月。

而港島區今年1月至5月發出的違例泊車定額罰款通知書約為20.88萬張，較2019年同期增加32%。運輸署正推展自動泊車系統先導項目，至今物色4個先導項目選址，其中上環中港道及柴灣常茂道的先導項目正進行可行性評估，暫未有推行時間表及泊車位數量。

另外文件又指，運輸署計劃今年第四季開始分階段安裝合共1.2萬個新一代路旁停車收費錶，較早前公布，稱今年上半年開始更換新一代路旁停車收費錶的時間延遲。