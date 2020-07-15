新冠肺炎｜港大福田敬二發電郵回應閻麗夢風波：無人參與秘密研究

港大前博士後研究員閻麗夢早前在接受美國霍士新聞訪問時，指控早於12月31日收到身在內地疾病預防控制中心的科學家朋友的消息，透過病例第一手資料告訴她新冠肺炎病毒肺炎人傳人之事，比內地1月20日稱病毒可能人傳人為早；惟她向上司潘烈文報告此事時，被要求噤聲及警告不要觸碰底線。 港大公共衛生學院院長福田敬二（Keiji Fukuda）今日（15日）向職員發出內部電郵，當中澄清閻麗夢訪問中提及的人士並無參與任何新冠肺炎的秘密研究或掩飾行動。福田敬二又關注閻的猜測或影響職員聲譽，亦有可能引發有害和不真實的謠言（initiate harmful and untrue rumors）。

閻麗夢（Li-Meng Yan）在訪問表示，內地早知悉新型冠狀病毒有人傳人情況。（霍士截圖）

閻麗夢在4月28日登上國泰航空的客機離開香港，她在霍士新聞於7月10日播出的獨家專訪中表示，現時在美匿藏，並提到內地早於去年底已得知新冠肺炎會人傳人。福田敬二向公共衛生學院人員發電郵指，由於閻訪問有機會引發有害和不真實的謠言，故希望作出澄清。

福田敬二首先提到，沒有一位閻麗夢訪問中提及的人士參與有關新型肺炎的秘密研究。他指學院研究人員有參與一直進行緊急的公共衛生研究，而非調查流言（investigating rumors）。其研究和多個內地，香港和國際機構進行，並且大部分已經發表。

福田敬二於內部電郵中指，閻的猜測或影響職員聲譽，亦有可能引發有害和不真實的謠言。（資料圖片／胡家欣攝）

福田敬二又強調，沒有一位閻麗夢提及的人士有參與新冠肺炎的掩飾行動。福田敬二解釋，關注閻的猜測或影響職員聲譽，而這些職員持續支援本港及世界應對傳染病威脅，更形容「They represent the best」（他們代表最好）。

福田敬二最後指，社交媒體環境可能充滿敵意和誤導性，如果其他人提供信息或進行推測，提醒要謹慎並保持清醒，因為任何評論都可用於有害的目的。