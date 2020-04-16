新冠肺炎｜福田敬二憂再爆疫情　群體免疫令多人死亡　香港不可行

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，政府抗疫專家組成員、港大公共衛生學院院長福田敬二今晚（15日）在網上直播談及亞洲的抗疫對策。他表示大部分國家的民眾仍未獲得抗體，擔心各國在未來數月會再出現多波疫情。他又指，不希望香港以感染病毒的方式達致群體免疫，因為一旦多人感染，情況或難以控制，會有很多人病重或死亡。 哈佛大學研究指出，美國或需反覆推行一定程度的「社交疏離」（Intermittent distancing），直至2022年疫苗出現。福田敬二認為做法實際（realistic），他呼籲各國政府在疫情回落時，可考慮放寬抗疫措施，當疫情再次肆虐，再重推嚴厲政策。

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控制疫情待疫苗

福田敬二表示，由於大部分國家的民眾仍未獲得抗體，他擔心各國，包括個案數至已減低的中國，在未來數月會再出現多波疫情。福田敬二稱，群體免疫有兩種方式，其一是六至七成人口感染病毒，其二是注射疫苗。他表示，不希望香港會用感染病毒的方式達致群體免疫，因為一旦多人感染，情況或難以控制，會有很多人病重或死亡，所以他更希望控制疫情至生產出疫苗。

抑制與放鬆措施平衡

昨日哈佛大學在學術期刊《科學》（Science）刊文指出，美國或需反覆推行一定程度的「社交疏離」（Intermittent distancing），直至2022年疫苗出現。福田敬二認為做法實際（realistic），因為「封城」及社交疏離等防疫措施均可避免大規模播毒。他又說，倘疫情回緩，各國政府可考慮放寬相關措施，待疫情再次肆虐，再重推嚴厲政策，亦即採取「抑制與放鬆措施」（suppressing and relaxing measures），直至大多數人接種疫苗。

福田敬二今晚（15日）在網上直播談及亞洲的抗疫政策。（港大facebook直播截圖）

改變西方戴口罩文化需時

談及中、西方國家對於戴口罩的相反態度，福田敬二表示，戴口罩是其中一個防疫方法，須配合其他措施才會有效，譬如勤洗手。而這次疫情有很多患者都是沒有病徵，他認為口罩能作出適當防護。他又說，戴口罩是一個與文化息息相關的問題，港人普遍戴口罩或因經歷過沙士一劫。他續稱，文化難以在一朝一夕改變，但相信是次疫情發展或會令西方人對亞洲人戴口罩改觀。

美國總統特朗普宣布美國暫停向世界衛生組織撥款。（美聯社）

世衛在公共衞生事件扮演中心角色

美國總統特朗普宣布美國暫停向世界衛生組織撥款。福田敬二形容此舉是不受歡迎（unwelcome），他認為世衛在公共衞生事件扮演中心角色，有助促成各國的抗疫工作，沒有國家能獨善其身。他指出，世衞對大國如中國、美國提供資訊及政策上的協助，又向貧窮國家提供物資支援；而美國在全球公共衛生發展中擔當重要角色，如在疫情全球大流行時暫停向世衛撥款，將會對國際社會造成損害，亦會削弱美國以至全球的抗疫能力。