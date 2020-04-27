新冠肺炎｜福田敬二稱香港疫情防控邁向成功　歸功檢測及社交距離

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續蔓延，本港連續兩日無新增確診個案，確診及疑似個案宗數維持在1,038宗，是自1月底以來的首次。政府抗疫專家組成員、香港大學公共衛生學院長福田敬二今日（27日）接受日本共同社訪問，提到本港近日錄得零確診個案，需歸功於經歷過沙士的市民在疫情出現之初，已與他人保持社交距離。 另一個因素則是香港的病毒檢測能力，至3月底每百萬人口有約1.2萬人獲檢測，人均檢測數是世界最高水平，他認為香港制訂防疫策略時有汲取2003年沙士的教訓，形容香港的疫情防控正「逐漸走向成功」。

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曾任世界衞生組織助理總幹事的福田敬二在訪問中，評論本港的抗疫成果。報道提及，香港未有封城或禁止外出，但自本月中起確診宗數已連續多日維持在單位數，近日更錄得零確診個案。

福田：每100萬人有約1.2萬人接受檢測世界最高水平

福田敬二認為需歸功於幾大因素，疫情爆發之初，經歷過沙士的市民一開始已跟他人保持了社交距離，港府在沙士之後有增加醫院負壓病房的容量，以接收傳染病患者，加上有加強做病毒快速測試，至3月底每100萬人口當中有約1.2萬人接受檢測，他形容檢測數是世界最高水平。

福田敬二指，香港汲取了2003年沙士一役的教訓，形容本港的疫情防控正逐漸走向成功。