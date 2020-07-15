新冠肺炎｜港泰兩院友病逝　聯合八旬老翁亡　全港累計十人喪命

新冠肺炎疫情反彈，本港今（15日）新增19宗確診個案，包括14宗屬本地感染，7宗源頭不明，另有37宗初步確診。 衞生署記者會舉行期間，當局接獲東區醫院通知，患長期病患的90歲港泰護老院女院友，今日下午4時45分因病情惡化，證實不治。港泰護老院累計兩名院友離世。 另外，聯合醫院晚上公布，一名89歲確診男病人（第1450宗個案）離世，換而之，今日單日有兩人病逝，疫情至今全港共錄得10人死亡。

港泰護老院累計兩院友確診後病逝。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該港泰護老院群組患者（第1350號病人），今日下午4時45分因病情惡化離世。他稱，該病人本身有長期病患，入院初期情況穩定，昨日病情開始轉差，延至今日不治。

心臟病、糖尿病、癌症患者 康復進度較差

他又提到，有研究顯示，患有心臟病、糖尿病等長期病患及癌症確診患者一旦感染，其康復進度較差，易有併發症，亦增加死亡風險。他提醒，有長期病患者如有不適，應盡快求醫。

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至今仍有6患者況危殆 聯合89歲男病人亦不治

慈雲山港泰護老中心感染群組短短3日內，先後有兩名院友離世，首位過身的女病人（第1341號）同樣有長期病患，7月10日入院，當時未有病徵，情況穩定。惟翌日情況轉差，期間需使用氧氣協助呼吸及藥物治療，延至7月13日不治。

基督教聯合醫院發言人今日晚上10時許公布，一名89歲確診男病人（第1450宗個案）於今日離世。病人本身有長期病患，於本月11日因肺炎入院接受治療，病人治療期間病情持續惡化，延至晚上離世。院方表明，對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

該名死者居於牛池灣彩輝邨彩華樓，衛生防護中心早前向居民派深喉唾液樣本瓶時，經檢測找到，其妻子同樣確診，為第1458宗個案。

醫管局今日公布指，目前共有6名病人情況危殆（個案編號：595、1315、1338、1346、1401、1428），9人情況嚴重（個案編號：1269、1322、1365、1439、1443、1463、1470、1472和1562），其餘298人情況穩定。