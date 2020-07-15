新冠肺炎｜日檢測量達一萬　張竹君籲長者兩周內勿外出飲茶買餸

本地新冠肺炎確診個案繼續上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（15日）提到，衞生署的化驗人員已經不停加班工作，每日檢測量達一萬上限。中心發現有高風險地區出現輕微病徵的人士未有求醫，直到署方派樽檢測才確診，2.2萬個檢測中找到31宗個案，陽性率為0.14%；經私家醫生的2萬個檢測，則找到118宗個案，陽性率則0.59%。她提醒即使經檢測的結果是陰性也只是代表當時情況，若在檢測後仍有不適，謹記求醫。 今次大爆發不少患者是長者，張竹君希望長者暫停外出、飲茶等活動，留在家中兩周，其子女則應留意長者有否出現病徵。

張竹君希望長者可以先留家兩周，不要外出。（高仲明攝）

本地新冠肺炎確診個案繼續上升，慈雲山成為重災區，不少居民人心惶惶。張竹君表示，衞生署收到很多查詢派深咽唾液瓶的情況，「知大家好擔心，但宜家太多個案，會優先派發高風險地區。如同（確診者）同一大廈會先派。希望大家耐心等候。」若每日有50宗確診個案，一半無源頭，涉及的每幢大廈都有千多人，故要按優先次序，如有病徵的人士會先做等。

派樽確診率0.14% 醫生轉介個則0.59%

署方發現，有高風險地區出現輕微病徵的人士未有求醫，直到署方派樽才確診，2.2萬個檢測中找到31宗個案，陽性率為0.14%；經私家醫生的2萬個檢測，則找到118宗個案，陽性率則0.59%。她提醒，即使經檢測的結果是陰性也只是代表當時情況，若在檢測後仍有不適，謹記求醫。



5間外判化驗所幫驗1,000個

張竹君又透露，署方現時每日檢驗量達5,000至6,000個，聯同醫管局的檢驗，數目達到一萬個，化驗人員已經不停加班工作。「始終有上限，我哋已經買緊檢測服務，但會有優先次序。」醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻也指，醫管局的化驗人員是24小時日以繼夜不停工作，暫時無法再增加化驗額。

至於現時有5間外判化驗所，每日的檢測量則為約1,000個。

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子女應留意長者是否出現病徵

今次第三波爆發，不少個案是60歲的長者，或有長期病患。張竹君特別提醒，明白長者習慣每日上茶樓、或喜歡到樓下散步等，「希望長者可以留家兩周，飲茶、買餸都停一停，或者一次買多啲。」而其子女也應該留意長者有否出現如流感般的病徵，「睇下佢哋有無唔一樣，盡早帶佢哋睇醫生。」