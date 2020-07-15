新冠肺炎｜紅磡安老院院友曾與確診者住同一病房　有確診者到教堂

新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署傳染病處主任張竹君今日（15日）表示，有一名與確診者同房的長者，一度出院於紅磡寶其利街文化村專業護理安老院 (紅磡)居住。她表示，該名長者出院後居於護老院的單人房，現時又重返醫院。 張竹君又稱，今日的新增初步確診個案中，其中一人為海關職員，潛伏期時曾四處外出工作，現時正調查此個案。另外，有一名確診者曾到教堂。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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張竹君表示，早前樂富護老院77歲院友確診，該名病人曾入住伊利沙伯院內科病房及佛教醫院。她續稱，當時佛教醫院同一病房有一名病人，出院後居於紅磡寶其利街文化村專業護理安老院，入住單人房隔離一日，之後又重返醫院。

另外，今日確診的第1,579個案，為一名49歲的家庭主婦，張竹君指，該確診者於7月10曾到教堂，亦有參與聚餐。她指，確診者曾到長沙灣食肆及慈雲山中心進餐，估計較大機會於該處感染。

文化村護老院7月11日起暫停安排院舍探訪

於紅磡寶其利道的文化村護老院，於下午5時多仍有長者坐於大堂的公眾位置，他們有戴上口罩。其後有職員落樓陪同他們上樓，期間有外傭帶同個人物品上樓。

記者在樓下按門鈴，惟職員下樓後未有開門及回應，隨即上樓。記者其後致電護老院查詢，職員多番強調「呢度冇確診者，係張竹君誤會咗。」被問及詳情時，職員未有回應，只稱會交由負責同事回覆。

護老院大門貼上告示，指由7月11日起暫停安排院舍探訪，並稱會暫停群體活動及保持社交距離；有另一張告示稱於6月30日及9月25日進行消毒防疫塗層工程，消毒範圍包括房間、浴室等。

張竹君又指，今日新增一宗初步確診個案，為一名36歲的海關男職員。她續指，該病人居於荃威花園，辦公室位於啟德工業貿易大廈，同組有6至7人，均可能為密切接觸者。她又指，男病人需四圍外出工作，正了解其更表。