新冠肺炎｜伊院支援職系員工初確診　曾於爆疫病房工作　居慈雲山

新冠肺炎疫情持續，伊利沙伯醫院內科病房爆發感染，A6病房同一病格內，出現兩宗確診個案及一初步確診個案。消息指，伊利沙伯醫院一名支援職系員工初步確診，她報稱住在慈雲山，曾在院內爆發疫症的內科病房工作。消息人士強調，由於她過去數天放假，加上居住地址是慈雲山，估計她未必在院內感染到病毒，而她今天有上班。 伊院發言人回覆證實消息，並指首名確診病人於周日(12日)入院，相信該名員工與上述院內感染群組無關，亦未有證據顯示她於工作期間感染其他院內病人。

消息指，伊利沙伯醫院一名支援職系員工初步確診，她報稱住在慈雲山，曾在院內爆發的內科病房工作。(資料圖片)

伊利沙伯醫院內科病房早前有一名92歲女病人確診，昨日公布同一病格有一名77歲女病人確診，再有另一名64歲女病人初步確診。

曾接受測試 結果呈陰性

消息指，該院一名在爆發疫症的病房工作的支援職系員工晚上亦初步確診，伊利沙伯醫院回覆證實消息。院方指，該名為病人服務助理，在7月10日至14日並沒有回醫院工作，7月12日因上呼吸道感染徵狀，到伊利沙伯醫院急症室求診，新型冠狀病毒測試結果為陰性。

院方指，該名員工於今日下午上班，再次自願接受病毒測試，結果為陽性。她報稱居住於慈雲山，根據醫院初步流行病學調查指，院內群組感染個案中首名病人於7月12日入院，即院內出現感染個案期間，該名病人服務助理正在休假，相信她與上述院內感染群組無關，亦未有證據顯示她於工作期間感染其他院內病人。

醫管局總行政經理劉家獻今日於疫情記者會表示，已經為同一個病房的42名病人進行測試，全部結果呈陰性。另外，院方亦為62名醫護人員測試，當中30人結果呈陰性。劉指，有關病房已經暫停接收新症。