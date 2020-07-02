廉署起訴兩名嘉匯前保安員　涉偽造值勤記錄詐騙18萬元

廉政公署分案起訴兩名前保安員，控告他們涉嫌偽造值勤紀錄，詐騙保安公司嘉匯管理（香港）有限公司，向他們支付工資共逾18萬元。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於明日（3日）在西九龍裁判法院分案答辯。

廉政公署分案起訴兩名前保安員，控告他們涉嫌偽造值勤紀錄，詐騙保安公司向他們支付工資共逾18萬元。（資料圖片）

兩名被告分別是57歲許耀宗及65歲朱祥生，均為「嘉匯」前保安員，同於周二（6月30日）被落案起訴。許耀宗被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。朱祥生則被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

嘉匯於案發時為兩幅位於青衣及馬灣的空置政府用地提供保安服務，被派駐該兩幅政府用地工作的保安員，須在放置於該處的值勤記錄簿簽署上班和下班的時間。

許耀宗任嘉匯保安員時，被指派到該青衣政府用地工作，控罪指他涉嫌於2018年5月1日至2019年10月31日期間，與另一名保安員一同串謀欺詐嘉匯，不誠實地向該公司偽稱他在值勤記錄顯示的時間，有在該青衣政府用地當值，誘使嘉匯向他支付按其值勤記錄計算的工資。據報嘉匯因而被誘使向許耀宗支付工資共逾16萬元。

而朱祥生任嘉匯保安員時，同樣被指派到該青衣及馬灣政府用地工作，控罪指他涉嫌於2018年5月2日至2019年10月31日期間，向嘉匯偽稱他在其值勤記錄顯示的時間，有在指派的地點當值，並意圖詐騙而誘使嘉匯向他支付按其值勤記錄計算的工資，而導致他獲得利益或嘉匯蒙受不利。據報嘉匯因而被誘使向朱祥生額外支付工資約1.6萬元。