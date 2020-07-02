廉署起訴設計公司前僱員　涉轉移生意　欺詐逾160萬元

廉政公署今日（2日）落案起訴一間設計公司兩名前僱員，控告他們涉嫌欺詐及企圖欺詐，偽稱二人擁有的公司是該設計公司的承辦商，合共轉移逾160萬元的生意。 兩名被告已獲廉署准予保釋，將於下周一在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署落案起訴一間設計公司兩名前僱員，控告他們涉嫌欺詐及企圖欺詐，偽稱該設計公司與一間由二人擁有的公司有關聯，以轉移逾160萬元生意。（資料圖片）

共同成立展覽及室內設計公司

被告馬月珊及周浩培，兩人均33歲，他們在案發時，分別是「美思設計及工程有限公司」的市場主管，以及銷售及市場主管。

美思是一間專門從事展覽及室內設計的公司，二人於2017年3月期間，成立同樣是經營展覽及室內設計生意的「雅特設計工程有限公司」。

向客戶偽稱雅特是美思的承辦商

其中一項控罪指出，二人涉嫌於2017年3月1日至31日期間，向美思一名客戶，偽稱雅特是美思的承辦商，並意圖詐騙而企圖誘使該客戶把一項辦公室裝修工程判授給雅特。據報雅特向該客戶發出的報價單，報價為150多萬元。

另一項控罪則指出，二人涉嫌於2017年3月1日至7月28日期間，向上述客戶作出相同的虛假陳述，意圖詐騙而誘使該客戶把三項攤位設計及建造工程判授給雅特。據報該客戶以逾16.4萬元，委聘雅特承接有關工程。