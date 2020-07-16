新冠肺炎｜家長斥兒童劇團 未停綵排　劇團︰已安排分組排練　

本港新冠肺炎疫情惡化，本地確診個案不斷增加，教育局已宣布提早放暑假。不過近日有家長指出，香港兒童音樂劇團將於8月演出，但劇團卻未叫停綵排。 香港兒童音樂劇團接受查詢時指，隨疫情變化，已煞停4至6歲兒童的綵排，其他綵排已實施分組進行。劇團又指，過去曾多次向康文署查詢演出能否如期舉行，但署方至今未有答案。劇團強調，絕不會置小孩安危不顧。

香港兒童音樂劇團將於8月演出，但本港現時疫情爆發，有家長投訴劇團未有叫停練習。（香港兒童音樂劇團網站）

近日有家長透露，涉事兒童戲團已開始為表演正式綵排，而參與演出的小演員，年齡約4至16歲，排練時間可長達數小時，「小朋友又唱又跳……要保持社交距離，職員無可能每一個都睇得實。」

通告列明不會退錢

該名家長又指，劇團雖會為小朋友量度體溫，綵排過程中不准飲食、並要佩戴口罩。後來雖然縮短綵排時間，但疫情再度爆發，劇團至今未有叫停排練。

該家長續指，當初決定報名參加演出時，本港疫情曾一度緩和，參加費用約3,000元。不過，報名通告列明，劇團在任何情況下都不會退錢，故一眾家長無奈只能讓小朋友繼續參加練習。

劇團：已煞停部分綵排

康樂及文化事務署早前公布，會取消7月餘下的所有康樂、體育及文化活動。香港兒童音樂劇團總經理馬小姐接受《香港01》查詢時指，有關演出定於8月舉行，過去劇團曾多次向康文署查詢演出安排，但她至今仍未得知能否如期舉行，「希望政府唔好唧牙膏式咁（公佈）。」

馬小姐又指，隨疫情變化，已煞停4至6歲的兒童綵排，並實施分組綵排。她表示，音樂劇分為唱歌、跳舞及演戲，劇團現正考慮將唱歌部分，改為網上練習，減少風險。她又強調「健康最重要」，劇團絕不會置小孩安危不顧。若家長希望退款，劇團可按情況酌情安排。

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