新冠肺炎｜飲食業寒冬廚房工半年收入僅1.6萬　勞聯倡設直接津貼

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府宣布於昨日起（15日）所有餐廳不准做晚市生意，對本身生意已經差的飲食業雪上加霜。港九勞工社團聯會與香港飲食業職工會聯合會今日（16日）指，政府補貼政策並未能對飲食業僱員起到實質緩助作用，建議政府直接津貼飲食業僱員，設立失業貸款計劃，幫助飲食業僱員捱過疫情。

港九勞工社團聯會與香港飲食業職工會聯合會指，政府補貼政策並未能對飲食業僱員起到實質緩助作用。（馬煒傑攝）

僱主照放無薪假 保就業計劃難保障顧員

勞聯與香港飲食業職工會聯合會今日（16日）見記者，指政府先前的防疫抗疫基金先後推出兩項飲食業資助計劃，累計資助總額達43億元，但許多僱主「攞完津貼，照放無薪假。」對飲食的僱員並不能起到實際的幫助。勞聯根據餐廳指南網Openrice的「數據」，發現上半年全港有1513間食肆結業，超過一成本港餐廳數目，勞聯更指實際情況必然更高。

面對疫情影響，不少僱主強迫員工放無薪假，香港飲食業職工會聯合會上月透過電話訪問調查了275名僱員，當中有22%受訪者已被解僱或裁員，32%受訪者被轉為兼職或減薪，46%受訪者被放無薪假或停工。聯會總幹事李卓燊稱，調查反映僱主申請補就業後，雖然未有裁員，但要求僱員放無薪假，保就業計劃未能起到任何作用。

有超過四成半受訪者表示被要求放無薪假。（馬煒傑攝）

2月失業至今 半年只有萬六收入

任職廚師35年的葉先生指，自己本身是廚房主管，後來到轉做替工，到了今年2月因餐廳結業而失業，至上月24日再到一間雞煲火鍋餐廳工作，但由於第三波疫情再次爆發，本月9號又再停工。他表示自己2月至今只有15日工作，收入只有得1.6萬元。

同樣任職廚師30多年的陳先生指，飲食業現今的情況比沙士時期更為慘淡，他指自己自2月開始9折出糧，每個月放三日無薪假，每個月收入減少2000多元，跌至只得2萬多元。

勞聯副主席譚金蓮指應儘快推出新一輪紓困措施，為飲食業僱員紓困。（馬煒傑攝）

建議直接發放現金津貼 緩助飲食業困境

勞聯又建議，政府應直接向飲食業顧員提供現金津貼，勞聯副主席譚金蓮指，特首林鄭月娥於上月透露，首兩輪防疫抗疫基金仍有100億應急款項並未動用，她應儘快推出新一輪紓困措施，為飲食業僱員紓困。他們又倡議設立失業貸款基金，向有需要工友提供現金貸款支緩，幫助渡過難關。