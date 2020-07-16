新冠肺炎｜深圳疑收緊跨境貨車入境　業界指有住疫區司機遭打回頭

新型肺炎疫情持續爆發，自今年4月起，本港跨境貨車司機進入深圳的陸路口岸時，都必須持有「i深圳」健康認證碼及7天內的核酸檢測陰性結果報告。不過有運輸業界人士向《香港01》透露，近日內地海關除開始向司機隨機採樣，更有部分香港司機，疑因居住於疫情爆發的「高危地區」被拒入境。業界表示，隨疫情擴散，擔心愈來愈多司機被拒入境，影響香港貨運。《香港01》正就此向政府查詢。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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深圳近日因應香港疫情發展，於各口岸採取額外檢疫措施，包括對入境當地的跨境貨車司機安排額外採樣，完成方獲放行。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，最近懷疑深圳方面收緊措施，即使司機持有「i深圳」健康認證碼，及7天內的核酸檢測陰性結果報告，但有零星司機被拒入境。陳表示，相關司機被拒入境，涉寓所位於有疫情爆發的社區，亦有被拒入境的司機家住屯門。

香港落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，今日在屯門居住的司機，經皇崗口岸被拒入境，惟早前未聽聞內地當局會再收緊措施。他引述內地當局解釋，因疫情嚴重，故拒絕該司機入境。

陳迪手表示，近日內地加強抽查後，已經令文錦渡及皇崗口岸等擠塞，過關隨時要2小時。他表示，內地拒絕跨境司機入境，除有可能加劇擠塞，更可能影響供港物資的供應，司機生計亦受影響。蔣志偉亦稱，隨疫情加劇，擔心愈來愈多司機被拒，屆時勢影響供港物資。

運輸署︰正向內地相關部門了解

運輸署發言人指，據運輸署與深圳口岸部門了解，深圳市因應本港近日的疫情發展，由7月12日起，深圳各口岸對入境貨車司機作隨機抽樣，要求部分持有效核酸檢測陰性結果的貨車司機，接受額外採樣進行核酸檢測，完成後放行。原先的核酸檢測有效期，未有因這項額外措施而收緊。至於有否跨境貨車司機被拒入境深圳及涉及司機的數量，本署現正向內地相關部門了解，正待回覆。