新冠肺炎｜何栢良：街市清潔滯後四、五日　倡規定入街市須戴口罩

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，當中多個街市相繼有市民確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日表示，街市全場深層清潔方向是好，但由於確診者有潛伏期，即使現時清潔仍滯後四、五日，擔心期間或再有人感染。他又建議，政府應規定進入街市必須戴口罩，以及先探熱措施等。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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憂街市已過三至四日真空期 擔心再有人感染

何栢良今早於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，街市進行全場深層清潔方向是好，現時擔心由食環署管理的北河街街市，因與街市相關的患者差不多時間確診，但已過三至四日真空期，擔心期間或再有人感染。他認為當局應做好行政管理，不應只呼籲進入街市人士戴口罩，而應強制戴口罩及先探熱措施等。

他又關注輸入個案的問題，因由7月5日至今，輸入個案中有一半為外傭或豁免人士，如海員、機師等。何指香港是其中一個地方容許海員換班及上、下船，認為現時應取消相關措施。

北河街街市至7月14日，至少錄得三宗相關的新冠肺炎確診個案。（麥凱茵攝）

昨日（16日）過百名由印度抵港者入住荃灣絲麗酒店，進行14日強制隔離。何栢良認為用酒店作檢疫是好方向，但認為政府不應只作「穿針引線」工作，應「行前多步」。他指檢疫酒店不應混雜非橡疫人士，酒店亦應限制出入；政府則應提高透明度，讓市民有信心將更多酒店用作檢疫。