新冠肺炎｜慈雲山中心逾半商店休業　無戴口罩婆婆被拒入街市

本港踏入第三波新冠肺炎爆發期，其中慈雲山是重災區。衞生防護中心傳染病中心主任張竹君昨（15日）表示，希望居民可以留家兩周，以防染病。 今日（16日）《香港01》到慈雲山視察，慈雲山中心多間出現群組感染的餐廳繼續停業，同一商場內，也有不少商店自行防疫未有營業。慈雲山街市方面，職員在出入口為顧客量度體溫，其中有婆婆未有戴口罩遭職員制止。即使疫情殺到，該老婦堅持戴口罩外出是，「平時戴嚟把鬼，多餘」。

慈雲山是第三波爆發的重疫區。（黃寶瑩攝）

慈雲山是本港第三波爆發的重災區，除港泰護老院外，慈雲山中心的翠河餐廳、溫莎餐廳、百匯軒及阮蘭坊，均有確診者曾到訪或員工確診。記者今早到場視察，上述食肆已經暫時休業，而商場內近半數食肆及商舖亦因疫情關門自行停業，只剩下麥當勞等連鎖食肆、超市也營業。而超市內，未見街坊搶購貨品，日用品亦未見缺貨，所有職員均有戴上口罩、面罩，及手套等保護設備。

慈雲山中心旁邊的街市，同樣有菜販確診，街市出入口增派人手，要求入內顧客必須戴口罩，及探體溫。記者在現場所見，一名未有戴口罩的婆婆企圖走入街市，職員隨即上前勸阻，又勸喻她戴口罩是保護他人，最終在眾人勸告下，她才從袋中掏出口罩。

記者上前向該老婦查詢拒戴口罩原因，她生氣地說：「我喺街咪戴口罩囉，你喺屋企會唔會戴呀？平時戴嚟把鬼，多餘」，然後離去。

一名婆婆未有戴口罩步入街市，被職員上前勸阻。（林頌華攝）

黃先生擔心受感染，每日回家後會即時更換衣服。（黃寶瑩攝） 慈雲山居民黃先生今日外出時，除戴眼罩及口罩，又戴上微型空氣淨化機。他坦言，自己對疫情感到十分擔心，「我一個人就唔驚，最驚係惹到屋企細路仔。」 對於當局建議居民未來兩周盡量留在家中，黃先生表明自己會盡量跟隨，也不容許10歲的小朋友外出，「我今日都出嚟都係買啲麵包呀，買兩日餸咁樣」。他又指，不會到街市買菜，會改到其他地區攤檔。

鍾小姐表示，每日要上班無法避免出外。（黃寶瑩攝） 鍾小姐則表示，因為要上班無法避免外出，但隨身帶備消毒三寶，酒精、酒精搓手液及濕紙巾。她透露，有提醒家人不要前往慈雲山中心及街市，減低受感染風險。

港泰、慈雲山中心附近食肆改做全日外賣

政府規定全港食肆由昨晚上6時起停堂食，慈雲山不少食肆已改做全日只做外賣。其中在街市外，位於出現群組爆發的港泰護老院附近的一龍燒味，負責人陳先生透露，生意下跌超過五成，「都無辦法，等疫情好轉先再做返起，同街坊一齊面對。」

餐廳早於7月12日已經轉做全日外賣，陳先生指做法是保障食客及員工避免感染，「都做咗多防疫措施，有搓手液、口罩及手套。」