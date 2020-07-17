新冠肺炎｜政府試行為的士司機取樣本　司機批太遲推免費檢測

新冠肺炎於本港爆發第三波疫情，近日有多名確診個案為的士司機，政府為的士司機提供免費病毒檢測，於今日（17日）起接受登記。 運輸署今日於林士街停車場設立樣本收集站試運，預料會有200名的士司機參與。有的士司機稱流程暢順，但認為政府措施來得太遲，未能及早保障乘客及司機安全。他又認為，未爆發第三波前，自行檢測的必要性不大，加上費用高昂，故未有作病毒檢測。 運輸及房屋局局長陳帆於早上11時許到場視察，有的士司機趁機要求，為夜更司機提供飯盒及推出防疫抗疫基金3.0。

運輸署於上環林士街停車場設置的士司機樣本收集點，現場有多名穿著全套保護裝備的工作人員。帳篷外的地面貼有「x」符號，輪候的司機需要沿貼紙排隊；他們需先進行登記，其後會即場採深喉唾液樣本。

試運日預計有最多200人參與，每個時段約有40人，以避免過多人聚集。不過，於上午10時開始後，部分已完成程序的司機仍逗留在停車場範圍，未有即時離去。

陳帆到場視察 有司要求推「防疫抗疫基金3.0」

運輸及房屋局局長陳帆於早上11時許亦到訪樣本收集點，同場有胡定旭在場。他們在現場視察及呼籲更多的士司機進行檢測，有的士司機要求為夜更司機提供飯盒及推出防疫抗疫基金3.0，陳帆稱要「做好防疫先」，未有回應其問題。他於現場逗留約5分鐘後離去。

因檢測費高昂 未有自行檢測

現年72歲的士司機黎先生稱，過往的士司機染疫個案較少，加上到私家醫院檢測費用高昂，故未有自行檢測。隨著的士司機確診個案增多，認為接受病毒檢測可保障家人及令乘客安心。他稱，政府遲推行強制戴口罩及免費病毒測試，「不過有好過冇。」

司機嘆難要求乘客戴口罩「講咗都面黑黑咁」

他稱過往難要求乘客戴口罩，「講咗都面黑黑咁唔係太好，」認為法例實施後可減少爭執。他稱，本地乘客多數會戴口罩，惟有部分外籍人士不肯戴口罩。他又稱，現已較少相約行家食午飯，為免交叉感染。

65歲劉先生多數於荃灣及青衣區駕駛的士，他稱有部分外國乘客未有戴口罩，自己則長期戴，當無客人時才除下「抖氣」。他稱，有部分上年紀的司機較為鬆懈，如未有戴口罩及於開工收工後未有清潔車輛。政府防疫做得不錯，但應更早強制要求乘客戴口罩。他認為司機要視乎乘客加倍小心，自己回家後會即時洗澡更衣。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

鍾先生稱進行檢測為保障乘客安全，自己接觸不同乘客感到擔心，政府應更早為的士司機免費檢測。他稱，大部分乘客自律戴口罩，惟曾有個別飲酒後上車的乘客未有戴口罩。

政府今日起接受的士司機電話預約進行免費病毒測試，於周日（19日）正式推行。預約的司機可於全港四個樣本收集點進行測試。