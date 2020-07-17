活化舊街市　9成受訪者促將凍結空鋪重新招租　善用閒置空間

本港食環署管轄街市空置問題嚴重，同益街市更是全港空置率之冠。監察公營街市發展聯盟和社區發展陣線日前為活化元朗同益街市及荃灣街市進行問卷調查，今日（17日）公布結果。數據顯示，近九成受訪市民同意同益街市需重新招租，七成受訪市民認為荃灣街市需重新招租。 團體建議，政府應將空置街市檔位開放予公眾競投或申請，帶動街市人氣，活化街市，善用廢置空間。政府亦應趁現時空置檔位未出租前，提前規劃檔位類型，專賣香港製造產品，為消費者增加選擇，避免市民不得已跨區「買餸」。

空舖長期凍結 九成市民要求街市重新招租

監察公營街市發展聯盟聯同社區發展陣線，指同益街市有28檔被凍結25年，空置率高達六成；而荃灣街市空置率亦達12%；因此他們日前就活化元朗同益街市及荃灣街市進行問卷調查，就前者收集到390份問卷，為後者收集221份問卷。

結果顯示，近九成（89%）受訪市民非常同意及同意同益街市重新招租；荃灣街市有七成（71%）市民非常需要和需要荃灣街市重新招租。受訪市民又指，不光顧此兩個街市主要原因是環境衛生差和食材選擇少，當中同益街市有近兩成（19%）人，因空舖太多而不選擇在同益街市買餸。街市貨品類型方面，兩區皆有逾五成受訪市民表示，對街市增加本地生產食材感興趣。

舊街市內部環境惡劣 政府應着力改善街市硬件設施

元朗區議員石景澄指同益街市空置率極其嚴重，街市2樓空置率更達九成，而政府持續凍結檔位，他形容是變相「將街市搬出去」，引致「交通擠塞、衛生」等問題。他建議政府應想辦法活化街市上層，讓有意做生意的市民投標。

荃灣區議員劉肇軒表示，荃灣街市2樓同樣有大量空置檔位，這些凍結檔位一般會被食環處徵用以放置垃圾桶，或被其他檔主暫放雜物。他批評政府耗資1,700萬翻新外牆是做無用功，未能增加街市吸引力，街市內部環境未能滿足市民買餸體驗，如荃灣街市1樓通道極窄，僅能容1人通過。

社區發展陣線組織幹事楊健濱指，市民會因為價格、衛生，以及貨物種類而選擇跨區買餸。如要增加街市吸引力，政府應着力改善街市硬件設施，如安裝冷氣等。他又建議政府府活化街市時應「貼地」，切實了解街坊需要。

團體促政府開放空置檔位 新增全新檔位類型豐富本地產業

監察公營街市發展聯盟發言人梁佩珊表示，政府應為空置率高的街市重新招租，食環署轄下街市租金可低至1個月3,000元，市民較易負擔租金，政府應盡量將空置檔位開放予公眾競設或申請。此外，同益街市一直有天花板滲水、混凝土剝落等外觀問題，但維修天花變相要街市樓上私樓業主負擔大比數費用，梁佩珊認為政府有責任以公帑支付公共設施開支，不應因業權而僵化，把責任推卸予小市民。

政府亦應趁店舖未出租前，改劃或新增全新檔位類型，專賣香港製造產品，為消費者增加選擇，同時豐富本地產業。