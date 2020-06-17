盤點全台灣5大最在地彩繪壁畫村！妙筆活化令老磚屋重生

近年，全台灣都瘋「彩繪村」，一座座彩繪村已成為許多農村社區重新再造的宣傳方式。有別於利用動漫人物作為主題，結合在地昔日風景的彩繪村，反而更能讓人了解當地文化與過去的生活日常，以下就整理出全台5個最有在地特色的彩繪村，不僅好玩也好拍，有機會一定要好好的走一趟！

1. 桃園坑口彩繪村

位於蘆竹區的坑口彩繪村，利用彩繪再現這個地區的舊時風光，由於坑口彩繪村位在有百年歷史的誠聖宮旁，因此從周邊擴展，分成4大區域，利用牆面畫上舊時農家風光、田園意象，甚至還有舊時的三合院與柑仔店等，雖然其中仍少不了米奇老鼠、比卡超等卡通人物，但有別於以動漫彩繪吸睛，透過彩繪牆，讓旅客能能看到坑口過去的昔日風景。

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地址：桃園縣蘆竹鄉坑口村17鄰海山路一段39-1號

2. 新竹軟橋彩繪村

竹苗地區是客家人的大本營，軟橋彩繪村內一面面彩繪牆，就是利用鮮豔色彩，在牆面上展現客家文化。有別於其他彩繪村是大量圖案居多，軟橋彩繪村將俚語也畫上，同時還有各種客家文化彩繪，讓原本看起來又黑又舊的老磚屋與圍牆重新擁有鮮活生命力。

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地址：新竹縣竹東鎮軟橋里東峰路

3. 苗栗三義彩繪村

與軟橋彩繪村不同，三義彩繪村雖也畫出客家風情，不過仍以自然生態居多，在這裡可以看到如客家桐花彩繪、台灣藍鵲等，且不僅只是牆面，階梯也成為他們的畫布，村內的建中國小3D彩繪階梯更是網路超Hit景點，可是來到三義彩繪村必朝聖的地點。

地址：苗栗縣三義鄉復興路45號

4. 台中美仁里彩繪村

美仁里彩繪村整體範圍並不大，由於早期這裡屬於風化區，有不少美人在這裡來來往往，因此後來就直接取諧音美仁里，成為這處地名由來。彩繪牆利用3D效果彩繪出這裡過去的店家畫面，例如旗袍店、水果店，連興商號柑仔店生動的彩繪，也成為大家最愛拍照的一面彩繪牆，雖然整個彩繪村約30分鐘就能走完，但慢慢拍，仍舊需不少時間。

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地址：台中市沙鹿區美仁里新平巷及美秀巷周邊

5. 嘉義板頭村交趾陶藝術村

為了將傳統工藝文化保存與延續傳承，全台許多社區都開始運用傳統工藝妝點社區，營造成觀光景點，位於嘉義新港的板頭村交趾陶藝術村即是一個例子。村內運用大量的交趾陶，製作出板頭村早年農村意象，如種田，或是小朋友玩耍的風景，在村內盡頭的堤防牆上，更利用交趾陶打造成一整面苦楝樹壁畫，是連村民都推薦的好拍景點。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】