張震遠案｜求情稱信商交所對港有利　力保至最後　換來破產收場

前行政局成員張震遠，在出任商交所主席時涉誤導證監會，今(17日)被裁定串謀訛騙及欺詐罪成。張的代表律師求情時指，張犯案只是深信商交所此類平台對香港有利，他因此盡力保住這個交易所，直至最後一刻。而他在案所作的行為，未有令其他成員損失，香港作為國際金融中心的名聲也沒有受損。張花盡時間幫助商交所，從中未有任何得益，卻換來破產收場。

未透露求情信有否包括梁振英

張震遠(61歲)一直被指是頭號「梁粉」，他今向法庭呈上11封求情信，但其律師只點出當中包括羅范椒芬及石禮謙，並未有透露是否包括前行政長官梁振英。

資深大律師郭棟明為張求情時指，張曾兼任多項公職，早於1993年加入中央政策組，亦在土地發展公司（後改名為市區重建局）貢獻多年。此外，他於2012年獲委任為行政會議成員。

張振遠被裁定串謀訛騙及欺詐罪成。(資料圖片)

羅范椒芬引林鄭的話為張求情

辯方又呈上11封求職信，包括行政會議成員的羅范椒芬和立法會議員石禮謙的信件。其中羅范椒芬提到，她是在協助梁振英參選特首時認識張，羅讚張擔任公職多年，又引用現任特首林鄭月娥曾讚美張的一句：「在非公職人員中最好的一位。」

辯方又指，事件於2013年被揭發，至現時才審結，張和家人在此段時間深受壓力。

蔡稱當時對張的決定有信心

至於早前已認罪的商交所前財務總監蔡達英，亦有作求情。代表蔡的資深大律師夏偉志指，蔡在案中無意令他人有損失，又透露蔡一度未有支薪。法官遂問為何蔡仍留在商交所，辯方解䆁蔡當時對張的決定有信心。

蔡在認罪後擔任控方證人，法官亦認為他是一名可靠的證人。辯方請求法官判處緩刑，若法官不判緩刑，辯方請求判處一個較短的刑期。

法官聽畢求情後，把案押後至7月23日判刑，期間張及蔡須還柙。

案件編號：DCCC 718/2017