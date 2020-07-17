張震遠案｜涉向證監會隱暪商交所狀況　張震遠串謀詐騙及欺詐罪成

被指為頭號「梁粉」的前行政會議成員張震遠，涉嫌任商交所主席期間，與財務總監蔡達英串謀向證監會隱瞞商交所的財務情況，以避免遭撤回商交所的自動化交易服務認可。張否認指控，案件今(17日)在區域法院裁決，法官裁定張震遠串謀詐騙及欺詐罪成。

被控串謀詐騙及欺詐罪

被告張震遠（61歲），被控一項串謀詐騙及一項欺詐罪。串謀詐騙罪指他於2012年5月至2013年5月間，與蔡達英串謀向證監會隱瞞商交所財務狀況，令證監會沒有撤回給予商交所的自動化交易服務認可。

欺詐罪則指張於2013年4月12至17日，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3000萬元款項，令佳富達財務蒙受不利或可能會蒙受不利。

張震遠被控一項串謀訛騙，及一項欺詐罪，在區域法院受審。(資料圖片)

獲取許可後即出現財務困難

控方案情指， 商交所於2008年成立，張為公司主席，蔡則為財務總監。商交所於2011年4月獲自動化交易服務的認可，惟翌月已出現財務困難，至2012年3月，證監會准商交所的現金下調至不少於5個月的營運開支，後來再下調至2個月，惟商交所仍未能達標。

公司戶口曾只得70萬

已認罪並轉作控方證人的蔡達英供稱，商交所獲發許可後，每月需向證監會交財務報告，他指公司每月需約1千萬元的營運資金，但公司曾未錄得1千萬元的收入，戶口更曾只得70萬元。

此外，2012年5月至翌年1月期間，共有7張金額介乎700萬至3500萬元的支票存入商交所，其中6張由同一間公司開出，但全部彈票，他指張稱該些為朋友的借款，他曾問要否匯報證監會，張稱不用通知。

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張曾表示獲2億美元注資

2013年4月，證監會向張表示會考慮撤回其認可。張同月18日出席會議時稱會有一項2億美元注資，要求將限期延至月尾以籌集資金。商交所後來提交的一張2.5億元支票副本，但該支票未能兌現，張後稱該投資者會以電匯方式先付3000萬美金。證監會覺文件有異，最後撤回其認可。

張稱信內地商人真心投資

張震遠自辯時承認商交所有財困問題，他經朋友介紹認識一名叫戴麟懿的內地商人，戴答應投資2億美元到商交所，又表示會分批注資，他當時相信戴是真正投資者，並有將情況告知證監會，惟所收支票卻全部彈票。

案件編號：DCCC718/2017