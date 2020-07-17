新冠肺炎｜范鴻齡：醫管局已達極限　商與私院合作化驗增隔離房

本港踏入第三波新冠肺炎爆發，不少在疫區的居民都想盡早進行化驗。醫院管理局主席范鴻齡出席一個研究會指，醫管局每日化驗6,000個深喉唾液樣本已達上限，商討與私家醫院合作增加化驗量，也希望私院能夠建立隔離病房。前衛生福利及食物局局長、中文大學公共衞生學講座教授楊永強也指，對抗疫情有賴社區合作，不能夠單靠於醫療方面著手。

醫院管理局主席范鴻齡。（資料圖片 / 李澤彤攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診數字不斷上升。范鴻齡今日在一個探討私營醫療機構合作的研討會上坦言，醫管局的新冠肺炎病毒檢測每日為6,000個，已經達到上限，正商討私家醫院合作增加社區的檢測量。他又透露，公院的隔離病房及病床都快爆滿，部分的私家醫生正改建病房以作隔離，未來或可以讓公院情況穩定的患者，轉至私家醫院繼續接受治療。

對於無論公營或私營的一些非緊急醫療服務都要暫停，范鴻齡解釋，即使係私營服務同樣有上限，包括診所可能沒有足夠的防疫用品、防護衣等，故要先暫停非緊急醫療服務，「我們現時首要應該集中應對新冠肺炎。」



楊永強盼公眾能夠主動防疫

出席同一研討會的楊永強亦表示，私營醫療機構合作對抗疫情外，「公」其實也包括了社會大眾，只有大家一共合力才能夠真正抗疫。他提及，本港食肆面積不大，人流比例高，同時食客進食時亦會除下口罩故有一定的感染風險，「密封空間有感染風險，我們都知道茶餐廳與四、五星酒店的餐廳抽風系統不同，政府也無可能全面去檢視」，故有賴大家主動去防疫，不能夠只靠醫療著手。