保就業計劃｜政府已完成批核第六批申請　下周發放47億元補貼

政府早前推出「保就業計劃」，向企業提供一半工資補貼，最高補貼額為每名僱員每月9,000元，為期六個月，首階段為三個月。 政府發言人今日（17日）表示，已完成批核第六批工資補貼申請，並將於下周發放約47億元補貼，該批僱主的承諾受薪僱員人數約20萬。連同首五批獲批補貼的僱主，「保就業」計劃已批出合共342億元的工資補貼。

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政府發言人表示，「保就業」計劃秘書處已完成批核第六批工資補貼申請，並將於下周向約12,000名成功申請僱主，發放約47億元補貼，該批僱主的承諾受薪僱員人數約20萬。

慈雲山中心爆發多宗感染個案。（黃寶瑩攝）

已完成處理八成申請 批出342億元

發言人又指，連同首五批獲批補貼的僱主，「保就業」計劃已批出合共342億元工資補貼，近121,500名僱主受惠，承諾受薪僱員總人數超過147萬。

扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的12,000名申請者，「保就業」計劃已完成處理近八成收到的僱主申請。

慈雲山中心有多宗確診個案，商戶紛紛停業消毒。（黃寶瑩攝）

已向九萬名自僱人士批出一筆過資助

發言人說，「保就業」計劃代理人正繼續處理餘下約35,000名僱主，以及14,000名自僱人士的申請。政府強調，當中約14,600名僱主仍未補交所需資料，提醒有關僱主務必於7月31日或之前向代理人補交資料。

此外，秘書處亦向第六批、約3,900名自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額2,900萬元。連同首五批獲批資助的自僱人士，計劃至今已向90,000自僱人士批出一筆過資助。