新冠肺炎｜領展提前關閉慈雲山中心消毒　街坊購兩周物資應對

本港踏入第三波新冠肺炎爆發期，其中慈雲山是重災區。衞生防護中心傳染病中心主任張竹君早前表示，希望居民可以留家兩周，以防染病。 領展凌晨時公布將在今明（17及18日）兩日對商場全場噴霧消毒，直到下周日（19日）上午才重開。《香港01》記者今日中午到慈雲山視察，慈雲山中心及街市全部關門，有少量商舖負責人仍在執清貨架。有不知情街坊「摸門釘」嘆需要繞路，極不方便；亦有街坊因家中物資用盡，在附近超市購買了兩個星期的生活用品，表示最近會盡量不出門，「雖然唔方便，但都應該早點關閉中心消毒，唔好令病毒擴散。」

慈雲山中心今日附近人流稀少，十分冷清。（梁鵬威攝）

居民減少外出：不知誰是隱形患者

慈雲山中心今日附近人流稀少，十分冷清。慈雲山中心一早已經關門，外圍店舖也全部落閘不營業。居民黃小姐一家四口出現在慈雲山中心附近，手中拿着不少生活用品，包括廁紙、罐頭等等。她說父母本星期開始在家工作，家中物資快用盡，所以一起出門採購。她說不會瘋狂囤積物資，認為沒必要，「近期都會少出街，因為不知誰是隱形患者，為自己同社會，都要小心啲。」

黃小姐表示，她原在日本讀書，1月底春假回港後就一直「網上上課」，疫情稍為平復時會見朋友，最近則再次回復在家的狀態。她認為街市和商場關閉是不方便，但認同「一早就應該關閉，防止病毒擴散」，她呼籲慈雲山的街坊為了大家的安全，最近也應該多戴口罩、勤洗手。

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居民轉到外圍菜檔肉舖買餸

領展今日凌晨提早關閉商場，不少街坊並不知情，中午到達商場「摸門釘」。林先生也是慈雲山街坊，他說因為商場關閉需要繞路上來搭車，有少少不方便。最近慈雲山的個案增多，也令一家人擔心，自己則會留意出門戴口罩。而上了年紀的街坊周先生事先不知道商場關閉，深感不便。

因為街市同商場關閉，附近街坊唯有在周圍零星營業的菜檔、肉舖買餸。檔主陳小姐說，最近做多了消毒措施，沒有特意提高價格，而生意並沒有因此變好，從慈雲山出現個案時街上的人眼見變少，「少咗一、二成，如果個案再增加，都要關門。」

菜檔陳小姐說，最近做多了消毒措施，沒有特意提高價格。（袁澍攝）

商場及街市周日上午重開

新冠肺炎第三波疫情持續上升，其中慈雲山成為重災區，區內的港泰護老中心、翠河餐廳及薀莎餐廳等先後爆發大規模群聚感染。領展資產管理有限公司原訂於今深夜起對商場全場噴霧消毒，惟最終決定提前至一早開始，並連續兩日在慈雲山中心舉行商戶同心全場清潔日，慈雲山中心的商場及街市在今明兩日關閉，下周日上午6時30分重新開放。