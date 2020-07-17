新冠肺炎｜增50宗本地確診個案　與慈雲山相關至少佔13宗

本港新型冠狀病毒肺炎疫情趨嚴峻，今日（17日）截至下午4時共錄得58宗個案，當中8宗是輸入個案，其餘50宗是本地個案。慈雲山港泰護老院再增兩個案，同時慈雲山中心食肆群組再增至少4個案，其後與慈雲山相關的個案增7宗。另外，香港仔南朗山朗逸居院舍則有3宗個案，其他的個案則包括新巴司機、私人診所姑娘、尖沙咀按摩店職員。

7月17日截至下午4時共錄得58宗個案，當中8宗是輸入個案，其餘50宗是本地個案。（梁鵬威攝）

今日（17日）截至下午4時共錄得58宗個案，包括8宗屬輸入個案；輸入個案當中有一宗衞生署無法聯絡，因為對方是海員並已經離開。其餘的個案則由印度、菲律賓及巴基斯坦到港。

與相關慈雲山個案佔至少13宗 包括港泰院舍兩個案

本地增個案則為50案，當中與相關慈雲山的個案最多，佔至少13宗。其中慈雲山港泰護老院再增兩宗，分別為#1659及#1688。#1659是港泰護老院的57歲男職員，自7月8日入住檢疫中心，至15日因喉嚨感到痕癢而入院，最終確診。而#1688則是護老院的79歲男住客，他早前曾搬離護老院，至7月16日家人發現其精神轉差，轉入醫院後確診。

慈雲山中心食肆群組則增至少4宗確診，分別為#1662，#1666，#1698及#1762。他們分別到過百匯軒、薀莎餐廳及翠河茶餐廰用膳。

張竹君表示，經過在慈雲山中心、慈雲山街市大範圍的化驗後，找到5宗個案，分別為#1677的47歲女菜販、#1668元氣壽司的51歲女洗碗工、#1669與早前#1570一同在的街市菜檔工作的59歲男子、#1680為慈雲山中心的59歲男保安，以及1686的69歲女洗碗工。

慈雲山在7月17日再增加至少13宗新冠肺炎確診個案。（梁鵬威攝）

朗逸居院舍至少有３宗個案 包括一名92歲婆婆​

至於香港仔黃竹坑東華三院南朗山朗逸居的老人院舍亦有爆發，至少有3宗個案。個案分別為#1691為44歲於朗逸居一樓工作的女子，#1700為居住於二樓的92歲婆婆，以及#1708為二樓的56歲女護士，她曾負責照顧一名92歲婆婆。

張竹君指，防護中心、醫管局及社署昨晚（16日）曾到過朗逸居視察院舍，應該環境乾淨寬敞。防護中心正尋找與３宗個案有緊密接觸者的人士，稍後會安排他們隔離，也會安排為其他院友進行取本化驗，同時由於病人已離開院舍，其他地方將會進行大清洗。

至於#1693則61歲新巴司機，他曾駛駕23號巴士線，其太太#1713同樣確診。他未與的士司機群組接觸，也未到過高危餐廳。