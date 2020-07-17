中五生藏彈簧刀判守行為　官稱判刑後感疑慮　自行提出覆核

中五學生去年11月三罷「黎明行動」被搜出彈簧刀，經審訊後被裁定罪成，其律師求情時引述高院法官所言，指被告就此罪還柙或監禁均屬不合比例及不公平，裁判官香淑嫻最終准被告簽保守行為。惟香官稱經三思後覺她未有確認辯方說法感到疑慮，因而主動要求覆核刑期，並著控方申請當日高院法庭謄本並作回應，把案押後至本月28日再訊，期間被告不准離開香港。

判刑後曾叫被告畀心機讀書

男被告吳銘揚（18歲）現第三次重讀中五，控罪指他於去年11月11日在柴灣道近柴灣道迴旋處管有一把彈簧刀。他上月中被定罪後曾申請保釋以返校應試，但遭香官拒絕。他還柙一周後在高等法院申請保釋獲准。同月30日他回法庭受判刑，報告建議被告接受感化，被告卻不願接受，香官改判有條件釋放，要被告以自簽1000元守行為1年，臨散庭前更向他說：「考試成功，畀心機溫書。」

再三考慮覺太依賴辯方陳辭

香官今甫開庭便交代覆核原因，她指判刑當日，辯方大狀郭憬憲引述被告在高等法院申請保釋時，法官批准時在判辭說：就此罪還柙或監禁均屬「不合比例」及「不公平」。香官稱她當時相信郭大狀引述是完整及準確。惟她再三考慮後，認為她過於依賴辯方的陳辭，對她所作的決定有所疑慮，遂於判刑後的下一個工作天，通知控辯雙方會覆核刑期。

希望先聽取控方回應

惟控方大狀稱被告到高院申請保釋時他並不在場，他不大清楚高院法官當日的說法。辯方則希望即日內完成覆核程序，以免加重被告的壓力，又指被告家人患情緒病。惟香官希望控方會就辯方這說法作出回應，先押後案件讓控方向高等法院索取資料，將案件押後至本月28日再訊

案件編號：ESCC2524/2019